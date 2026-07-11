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香港科技探索6月数据按月全面放缓 GMV跌逾13% 受累竞争日趋激烈

股市
更新时间：14:03 2026-07-11 HKT
发布时间：14:03 2026-07-11 HKT

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）宣布，6月每月订单总商品交易额（GMV）达7.18亿元，按年升10%，按月则跌13.2%；平均每日订单总商品交易额2,390万元，按年升9.6%，按月则跌10.5%。此外，独立客户数目为65万名，按年升8.2%，按月则跌5.4%。该股周五收报1.09元，升约1.9%。

期内，平均每日订单数量为52,200宗，按年升8.3%，按月跌3.5%；平均订单值为459港元，按年升1.8%，按月跌6.7%。

市占率仍按年扩大

集团表示，踏入「全年折扣活动」的第二个完整月份，于6月继续于周末推行涵盖超级市场、个人护理、宠物食品、婴儿奶粉及尿片等产品之85折优惠。与活动推出后首个完整月份（今年5月）相比，香港电子商贸业务之表现有所放缓，惟市场占有率仍按年持续扩大。

集团又指，本地竞争对手持续进行推广活动，而内地电子商贸平台则凭借其国内供应链优势，采取进取的定价策略，令香港零售市场竞争日趋激烈。

续按既定轨迹推进

不过，集团指香港电子商贸业务仍录得稳健的按年增长，展现其具竞争力的定价策略、线上线下融合互补的电子商贸基建，以及最快可达8小时送递的配送能力之韧性，并支持集团继续按其既定增长轨迹持续推进。
 

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