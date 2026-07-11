万科盈警料半年最多蚀150亿 地产项目结算规模大降 毛利率仍处低位

万科企业（2202）发盈警，料上半年亏损120亿至150亿元（人民币，下同），去年同期则亏损约119.47亿元；基本每股亏损1.0058元至1.2373元，去年同期基本每股亏损1.0075元。该股上周五收报2.35元，升约4%。

集团表示，上半年亏损主因房地产开发项目结算规模显著下降，毛利率仍处低位；结合行业、市场和经营环境变化，新增计提了资产减值；以及成本法核算下，在扣除折旧摊销后，部分经营性业务以及部分非主业财务投资亏损。

10支公开债券获同意展期

集团又指，按期保质完成约2.3万套房屋的交付，经营服务类业务运营质量稳中有进，10支公开债券顺利获得债券持有人同意展期，持续推进业务布局优化、降本增效和存量盘活。不过，当前公司经营指标还没有呈现出实质性改善，债务和流动性依然承压。

面向未来，将继续聚焦化险和发展两大任务，盘活优化存量资源，提升经营造血能力；聚焦重点城市及主营业务，有序退出非主业投资；同时持续优化公司治理体系、深化降本增效，努力推动公司重归健康可持续发展轨道。