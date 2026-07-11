外资6月大举撤出南韩和台湾股市 新兴市场股票净流出461亿美元

国际金融协会（IIF）月度报吿显示，6月外国投资者大规模撤出科技股权重较大的南韩和台湾股市，导致新兴市场股票净流出461亿美元，并拖累发展中经济体整体投资组合连续第二个月遭遇资金净流出。

报吿指出，外国投资者6月从南韩股市撤出305亿美元，为逾25年来最大流出规模；台湾股市则流出183亿美元。不过，尽管整体投资组合转为净流出178亿美元，但债券却录283亿美元的资金流入。

受累储局趋鹰及油价波动

此外，不同地区之间存在明显分化，6月新兴亚洲投资组合资金总流出270亿美元，拉丁美洲、新兴欧洲，以及中东和北非地区均录得资金流入。至于中国股市遭遇140亿美元资金流出，外国投资者还从中国债市撤出37亿美元。

报告警告，在联储局新任主席沃什领导下，联储局立场更趋鹰派，加上原油价格波动，可能会收紧美元流动性，并提高投资者承担新兴市场风险门槛。

