Meta股价一周累升近15% 否认算力过剩 付费模型首超Google
更新时间：11:02 2026-07-11 HKT
发布时间：11:02 2026-07-11 HKT
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Meta（META）周五股价涨近6%至669.21美元；以全周计，更累升近15%。该股近期消息多多，集团行政总裁朱克伯格接受外媒访问时表示，将部分AI基础设施出租给外部客户，并非算力过剩，而是评估此举能否创造更多价值。此外，公司近日首推付费AI大模型Muse Spark 1.1，开辟新收入来源，朱克伯格更提到，「这是一个相当有意思的里程碑，可能是我记忆中Meta模型第一次全面超过Google所有模型」。
首推付费模型Muse Spark 1.1
综合媒体报道，Meta近日推出的Muse Spark 1.1由Meta Superintelligence Labs开发，在编码及智能体推理能力方面有极大改进，为一款能够规划、组织并完成跨应用程式和服务任务的AI代理，试图与OpenAI和Anthropic展开竞争，并且首度针对开发人员推出付费版本。
最初版本的Muse Spark在4月发表，当时仅开放给少数合作伙伴。至于最新收费定价大约是其他顶级模型广告价格的25%，而且开发者在达到一定的代币阈值之前可免费使用，之后才需要付费。朱克伯格承诺，希望以更实惠价格提供高级智能技术，又指「其他一些AI实验室的定价非常高，而且利润率非常惊人」。
他提到，Meta已经投入数千亿美元建立数据中心等基础设施，虽然以往致力于建立免费的开源模型，但目前已转向优先开发可收费的封闭模型。
自研AI晶片拟9月开始生产
另据路透报道，Meta自研AI晶片「Iris」拟于9月开始生产，由台积电代工生产。报道又引述一份备忘录指出，Meta计划今年部署7GW运算基础设施，明年会将运算能力倍增，令总容量提升至14GW。
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