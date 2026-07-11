SK海力士首挂升13% 较韩股溢价逾15% 市值超越美光 CEO：记忆体短缺至2030年后

SK海力士ADR（SKHYV）昨日（10日）在美上市，开报170美元，较发行价149美元高14%，盘中最多升近19%至177美元，最终收报168.01美元，升约12.8%；盘后再升逾2.4%，报172.09美元。值得留意的是，该股首日收市市值达1.22万亿美元，已超越了美国同业美光科技（MU）的1.11万亿美元市值。有分析相信，今次IPO有助缩小SK海力士与美光科技估值差距；而台积电（TSM）在美上市后亦成功吸引外资，并以高于其台股溢价交易。

客户正在签署长期合同

综合媒体报道，SK海力士行政总裁郭鲁正接受访问时表示，正在扰乱电脑、汽车和设备市场的记忆体晶片短缺现象，可能会持续到2030年以后。他指出，客户正在签署长期合同，因为「他们认为短缺局面将持续更长时间」。

SK海力士昨晚登陆美股市场，集资额高达265亿美元（约2,076亿港元），超过阿里巴巴（9988）在美上市时的规模，成为外国企业在美国规模最大的IPO，同时也是历来第三大IPO。

收市价较韩股溢价逾15%

该股以每份149美元发行1.779亿份ADS，每份ADS对应十分一股在韩国首尔交易的普通股。以149美元发行价计，较其韩国普通股周四收市价有溢价约3%。这是由于美国ADR与南韩普通股之间有转换限制，同时显示公司对美国市场信心，不以折扣吸引投资者。若以收市价计，溢价更高达逾15%。

今次ADR发行据报超额认购逾7倍，认购额接近2,000亿美元。前25大投资帐户获得约三分二ADR，包括吸引了Baillie Gifford、Coatue Management和Situational Awareness Partners等机构，意向认购金额高达70亿美元。

分析：仍看好2027年路线图

另有外媒引述Gabelli Funds基金经理Hendi Susanto指出，虽然市场对于存储板块的持久性和周期性，仍然存在许多疑问，但整体而言，仍看好2026年和2027年路线图，并看到主要参与者对2028年信心不断增强。

U.S. Bank Asset Management高级投资战略总监Rob Haworth亦认为，SK海力士在韩国上市期间表现出色，人们对其在美国上市无疑也充满热情，相倘这是一个将继续下去的AI故事，但认为受益者将会扩散，赢家将出现在工业、公用事业和其他板块。

将推出6款挂钩杠杆或反向ETF

另一方面，4间ETF发行商ProShares、Leverage Shares、REX Shares、GraniteShares亦准备就绪，推出6款与SK海力士挂钩的杠杆或反向ETF，当中有4款属于2倍杠杆正向ETF、1款1倍反向ETF，以及1款2倍杠杆反向ETF。不过，这些ETF将会在下周一（13日）或本月中相继推出。

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