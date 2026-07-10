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美股窄幅波动迎SK海力士上市 Meta大涨6% 算力成本远低预期

股市
更新时间：22:11 2026-07-10 HKT
发布时间：21:47 2026-07-10 HKT

美股周末前窄幅波动，道指早段升不足100点。市场迎来SK海力士ADR（SKHY）上市。

道指报52541点，升54点；标指报7552点，升9点；纳指报26213点，微升7点或0.03%。港股夜期则报24288点，升130点，高水113点。

Meta算力成本低预期一半

Meta（META）大升6%，据报Meta的AI基础建设成本远低于市场预期，每吉瓦算力成本约200亿美元，较美银早前推算的450亿美元明显少，纾缓市场对其庞大开支与回报率的忧虑。

相关新闻：SK海力士曾濒临倒闭边缘 AI时代迎收成期 市占率全球逾半

美光跌2% 市场忧SK海力士引走资金

南韩晶片制造商SK海力士ADR（美：SKHY）今天登陆美股。该集团在美股发行1.78亿份ADR，定价149美元，集资265亿美元，超越阿里巴巴ADR上市的规模，成历来第三大新股。

半导体同业或被抢去资金，美光科技（MU）跌逾2%，英特尔（INTC）及迈威尔科技（MRVL）挫近4%，博通（AVGO）亦跌0.5%。

专家：海力士多年被低估

eToro市场分析师Zavier Wong指出，SK海力士估值明显低于美光，主要由于市场参与门槛及熟悉程度差异，过去美国资金难以投资SK海力士，令多年来被低估。

资产管理公司Bellwether Wealth总裁兼首席投资官Clark Bellin指出，本周中东局势再次升级，但股市反应平淡，反映市场已关注地缘政治紧张局势以外的因素。

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