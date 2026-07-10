老虎证券指AI投资向下游应用扩散 倡适度配置高息港股

老虎证券（香港）资产管理首席投资官陈庆烽表示，全球市场呈「K型分化」，AI已成为主导资本开支的新宏观动力，下半年建议投资者采取「攻守兼备」策略。他认为，随著AI产业利润向基础设施及下游应用扩散，投资不应局限于单一科技巨头，应适度配置具防守性的高息价值板块，透过精准的结构性选股，在震荡市中平衡风险与回报。

下半年关注「晶片心脏」到下游应用

老虎证券指，尽管全球市场面临南韩市场震荡触发熔断等宏观风险，但AI 2.0时代带来的产业变革与结构性防御资产仍是下半年的双重核心主线。专家建议投资者下半年应重点关注从「晶片心脏」到下游应用的AI 2.0 基础设施板块，以及在港股结构性行情中，兼具防御与弹性的优质标的及高息资产。

老虎：AI及半导体ETF成交年增5倍

业务数据方面，老虎证券公布2026年上半年平台表现，AI及半导体相关ETF整体成交额约25.83亿美元，按年增499%，交易帐户及订单数分别升497.5%及462.9%；半导体主题ETF成交额约7.32亿美元，按年增381.2%，交易帐户数增236.8%；AI及半导体杠杆及衍生类ETF成交额约18.46亿美元，按年增561.8%，相关帐户及订单数均增逾678%，其中做多海力士的杠杆ETF成交额约7.25亿美元，为期内同类最高。IPO认购总额达1.473万亿元，认购人次按年升453%及295%，期内共48只新股申购额破100亿元，曦智科技逾500亿元。

老虎证券提醒，杠杆及衍生产品在波动市况下长期持有或产生耗损风险，投资者运用此类工具时应了解产品特性，善用期权等动态仓位管理控制风险。老虎国际集团首席财务官兼老虎证券（香港）行政总裁曾庆飞表示，下半年将继续发挥金融科技优势，助投资者把握AI 2.0时代的长期增长红利。