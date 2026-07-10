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宁德势弱可博穿底｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:37 2026-07-10 HKT
发布时间：12:37 2026-07-10 HKT

恒指继续发威，半日升446点，收报24476点，有点意料不到的是，今日挟仓的动力来自药股，五大升幅成份股中，有四只为药股。不过，恒指上月由26000锄到去23000楼下，其实又点会估到呢，所以呢转弹番上来，都冇乜嘢好解释。

个股可留意宁德时代（3750），不过系讲紧做淡。无他，股价再次跌穿批股价628元，走势呈一底低于一底状态，假若失守最后防线600元，下一级料回试540元水平，上方止蚀位放在650元，有一定值博率。宁德put 27369，行使价515.05元，实际杠杆3.1倍，明年4月到期。

唐牛

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