MiniMax配股兼发可换股债 股价急插14% 创始人称即日起不再出粮

MiniMax（100）在周四（9日）限售股解禁后，今（10日）早开市前宣布配股兼发可换股债，合共集资160亿元，股价最新挫逾14%。据内媒报道，MiniMax创始人兼CEO闫俊杰发内部全员信，表示即日起不再领取任何薪酬，个人将拿出公司股份5%用于团队激励和开源支持。

共5%股本用于激励员工及发展开源

闫俊杰在内部信指，即日起至公司实现AGI（通用人工智能）的那一天，他将不再从公司领取任何薪酬。未来四年，他将拿出个人名下相当于公司总股本4%的股份，用于激励长期与公司并肩作战、共同创造价值的团队成员；同时拿出1%的股份设立专项基金，持续支持相关开源社区的发展。

配股及发可换股债合共集资近160亿

MiniMax今早发公告，宣布配售3,560万股新A类股份，占扩大已发行股本约10.19%，配售价定为每股268元，较周四收市价297.4元折让约9.89%，预期所得款项净额约94.91亿元。

该公司又发行总额65亿元、于2027年到期之零息有担保可转换债券，初步转换价为每股335元，较周四收市价溢价约12.64%，假设债券获悉数转换，将可转换为约1,940万股A类股份，相当于经转换扩大后已发行股本约5.83%。

两项集资合计所得净额料约159.57亿元，约80%将用于继续加强AI基础设施及模型研究与开发。