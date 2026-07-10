SK海力士美股传超购7倍 集资2076亿成最大外企IPO 定价149美元溢价仅3%

SK海力士今晚登陆美股市场，彭博报道指，该公司集资额高达265亿美元（折合约2076亿港元），超过阿里巴巴在美上市时的规模，成为外国企业在美国规模最大的IPO，同时也是历来第三大IPO。

SK海力士在韩国今早开市曾升半成，最新升幅收窄至0.5%。

SK海力士以每份149美元发行1.779亿份ADS，每份ADS对应十分之一股在韩国首尔交易的普通股。该发行价较其韩国普通股周四收市价溢价约3%。今次ADR发行据报超额认购逾7倍，认购额接近2000亿美元。前25大投资帐户获得约三分之二的ADR，包括吸引了 Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构，意向认购金额高达70亿美元。

分析：溢价3%在合理范围内

报道指，ADR定价较韩国普通股周四收市价高约3%，是由于美国ADR与韩国普通股之间有转换限制，预期ADR将高于其韩国股价，另外亦显示该公司对美国市场的信心，即使在韩股价早前经过剧烈波动，仍不打算以折扣吸引投资者。Clepsydra Capital创办人Sanghyun Park表示，这3%的溢价完全在合理范围内，尤其在机构投资者需求如此庞大的情况下。

有分析相信，今次IPO有助缩小SK海力士与美国竞争对手美光科技（MU）的估值差距。而台积电在美国上市后亦成功吸引外资，并以高于其台股的溢价交易。

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去年第四季全球HBM市占57%

随着人工智能发展，存储需求急增。SK海力士在早期投入已高频宽记忆体 (HBM)市场，起步较韩国对手三星为早，使其成为英伟达(NVDA)的主要供应商。据Counterpoint Research数据，2025年第四季SK海力士掌握全球HBM收入的57%市占率。

有投资者相信，AI带来的强劲需求将使记忆体产业从传统的周期性，转变为长期增长的故事。SK海力士与三星电子早前已承诺将在韩国加大投资，配合政府8800亿美元的计划。

另外，据报美国商务部长卢特尼克呼吁三星电子及SK海力士加大在美国的存储晶片扩产的力度，以便美国晶片供应链更加稳固。

该ADR会在美国时间周五在纳斯达克全球精选市场以代号SKHYV开始「when-issued」交易，并于7月13日转为正式代号SKHY。



