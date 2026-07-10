恒指24600-25000水平阻力仍大｜古天后

7月10日，大致多云，有几阵骤雨，初时部份地区雨势较大及有雷暴，日间渐转晴朗及酷热。美股㖊晩做好，三大指数全部回升，晶片股再落镬，费城半导体指数升幅曾达5.36%。道指收市升139点或0.27%，报52487点；标指升60点或0.81%，报7543点；纳指回升1336点或1.3%，报26206点；费城半导体指数反弹3.06%，报12960点。

路透报道，Meta计划9月开始生产其AI晶片，股价先低后高，虽然早段曾跌4.3%，但收市倒升4.7%，多得CEO朱仔出嚟澄清行，否认Meta算力过剩；而Nvidia及Alphabet分别跌0.7%和0.8%。美光科技(Micron)宣布把其2035年前的美国厂房投资预测上调500亿美元，达2500亿美元，以满足庞大市场需求，股价抽高4.5%；英特尔回升2.1%；AMD升逾5%；半导体设备股应用材料及艾斯摩尔(ASML)分别炒高3.2%及2%；思科升3.9%，为表现最强道指成份股。金融股亦做好，美国运通上扬3.1%，高盛走高2.6%，摩根大通升1.5%。

AI投资主题料持续多两三年

呢两日啲内存股同AI科技股又生猛返晒，即见有分析员出来，贝莱德基础股票国际投资总监Helen Jewell于彭博电视访问中表示，即使大型科企现金流逐渐转为负数及开始发债融资，相信围绕AI开支的投资主题应可持续多两至三年。Helen同时指出，现时有3种相互竞争力量正主导每日市场走势，分别系宏观因素包括油价及利率预期、企业盈利，以及持仓状况，当中以盈利最为重要，而分散投资则建议吸纳医疗板块，以及英国、拉丁美洲市场。

美国截至7月4日止一周的首次申领失业救济人数减少2000人，报21.5万人，略低预期嘅21.7万人；截至6月27日止一周的持续申领失业救济人数增加8000人，至181.4万人，符合预期。美国10年期债息一度回落4个基点，至4.527厘，对息口较敏感嘅2年期债息跌4.7个基点，至4.154厘。美汇指数曾跌0.2%至100.786，日圆扬0.21%至162.25兑每美元。中东局势再度紧张，宏利投资管理高级投资组合经理Nathan Thooft相信，美元将继续受惠于避险地位。富国银行策略员Erik Nelson则认为美元升势已到强弩之末，尤其联储局本月减息机会已降低，因此维持策略性沽空美元，相信美元到夏季尾及秋季初再度转强。

转为多头排列方能再展升势

港股经过周三大幅反弹后，昨日回吐，虽然早段一度再升154点至24335高位，但午后最多跌282点，低见23917点，幸而收市跌幅接近削半，恒指跌169点或0.7%，二万四关失而复得，报收24030点，成交额3772亿元，北水则持续陆得净流入近百亿元。港股踏入7月反弹持续，受惠于配对交易(pair trade)平仓带动正向资金流，不过内存股似乎仍获资金追捧，估计港股即使再有反弹，于24600点刚好为10周线附近，及25000点约50日线料有一定阻力，而短线下方首个支持则约为20日线约23750点，100月线约23600点及而10日线约23350点有一定支持。

港股已成功站稳20日线，仍有条件进一步向上挑战10周线及50日线。至于港股能否扭转自5月开展嘅跌浪，再发展为另一升浪，仍有待观察，至少要大市重返50日线之上，及收复所有移动平均线，形态上由目前空头排列转为多头排列，港股方能再展升势。

古天后