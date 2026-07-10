恒指高开183点 联想升8.8% 智谱挫9% MINIMAX跌逾半成｜港股开市

晶片股上扬带动周四美股造好，道指收市升139点或0.27%，报52487点；标指升60点或0.81%，报7543点；纳指升136点或1.3%，报26206点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.56%，报6134点。

美光科技计划至2035年将对美国的投资总额提升至逾2500亿美元，收亦升4.5%。AMD升近6%，博通、Tesla齐升逾3%。Meta倒升逾4%，行政总裁朱克伯格否认公司算力过剩，称发展云业务具商业潜力。

SK海力士ADR周五上市，定价为每份149美元。另外美国商务部长卢特尼克呼吁三星电子及SK海力士加大在美国的存储晶片扩产力度。

百度升3% 阿里升1.8%

港股方面，恒指今早高开183点，开报24213点。科网股普遍上升，联想（992）高开8.8%；百度（9888）升3%；阿里巴巴（9988）升1.8%；京东（9618）升1.7%；腾讯（700）升近0.7%；美团（3690）平开。不过，AI大模型股回吐，智谱 （2513）挫8.9%；MINIMAX （100） 跌5.7%，Minimax宣布折让近一成配股，并发零息可换股债，共筹逾160亿元。

兆易创新料半年多赚1099%

紫金黄金国际（2259）发盈喜，预计今年上半年多赚约169%至约14亿美元，股价高开0.8%。紫金（2899）开市则升逾2.8%。兆易创新（3986）亦预计上半年多赚1099%至约69亿元，今早高开5.2%。

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今早两只新股挂牌，晶合集成（2249）开报36元，较上市价32.3元高出11.4%；滨化股份（6745）开报2.74元，较上市价3.48元低21.2%。

北水动向方面，周四净买入港股98.31亿港元。智谱(2513)、阿里巴巴(9988)、华虹宏力(1347)分别获净买入55.75亿港元、22.05亿港元、12.12亿港元；盈富基金(2800)、腾讯控股(700)分别遭净卖出23.13亿港元、14.34亿港元。