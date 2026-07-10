恒指半日升446点 长和升逾7% 石药升7% 药明升半成 MiniMax智谱齐挫12%｜港股开市

港股今早升逾400点，恒指高开183点后，最多曾升469点，高见24499点。中午收报24476点，升446点或1.86%，成交额1,884.35亿元。科指半日升127点或2.69%，报4858点。

长和（001）大升近7.7%，报70.1元，为半日表现最佳蓝筹。

医药及生科股落镬，石药（1093）升7%；中国生物制药（1177）升6.2%；药明生物（2269）及药明康德（2359）分别升5.5%及6.2%，信达生物（1801）亦升半成。

联想小米齐升逾4%

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）半日升3.6%，报111.9元。联想（992）升4.7%；小米（1810）升4.6%；京东（9618）及百度（9888）齐升约3%；美团（3690）升1.5%。腾讯（700）逆市跌0.5%；网易（9999）亦跌1.4%。

华虹大升7% 中芯升3.9%

晶片股方面，华虹宏力（1347）升7.1%；中芯（981）升近3.9%。

MiniMax配股兼发可换股债，合共集资160亿元，股价半日挫12.3%。智谱 （2513）跌近12%，迅策（3317）亦挫9.3%

相关文章：MiniMax配股兼发可换股债 股价急插14% 创始人称即日起不再出粮

---

0930：晶片股上扬带动周四美股造好，道指收市升139点或0.27%，报52487点；标指升60点或0.81%，报7543点；纳指升136点或1.3%，报26206点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.56%，报6134点。

美光科技计划至2035年将对美国的投资总额提升至逾2500亿美元，收亦升4.5%。AMD升近6%，博通、Tesla齐升逾3%。Meta倒升逾4%，行政总裁朱克伯格否认公司算力过剩，称发展云业务具商业潜力。

SK海力士ADR周五上市，定价为每份149美元。另外美国商务部长卢特尼克呼吁三星电子及SK海力士加大在美国的存储晶片扩产力度。

百度升3% 阿里升1.8%

港股方面，恒指今早高开183点，开报24213点。科网股普遍上升，联想（992）高开8.8%；百度（9888）升3%；阿里巴巴（9988）升1.8%；京东（9618）升1.7%；腾讯（700）升近0.7%；美团（3690）平开。不过，AI大模型股回吐，智谱 （2513）挫8.9%；MINIMAX （100） 跌5.7%，Minimax宣布折让近一成配股，并发零息可换股债，共筹逾160亿元。

兆易创新料半年多赚1099%

紫金黄金国际（2259）发盈喜，预计今年上半年多赚约169%至约14亿美元，股价高开0.8%。紫金（2899）开市则升逾2.8%。兆易创新（3986）亦预计上半年多赚1099%至约69亿元，今早高开5.2%。

相关文章：紫金国际盈喜 料半年多赚1.7倍 带挈母企紫金纯利升七成

今早两只新股挂牌，晶合集成（2249）开报36元，较上市价32.3元高出11.4%；滨化股份（6745）开报2.74元，较上市价3.48元低21.2%。

北水动向方面，周四净买入港股98.31亿港元。智谱(2513)、阿里巴巴(9988)、华虹宏力(1347)分别获净买入55.75亿港元、22.05亿港元、12.12亿港元；盈富基金(2800)、腾讯控股(700)分别遭净卖出23.13亿港元、14.34亿港元。