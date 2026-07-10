恒指升144点 阿里造好 智谱「补跌」挫19% 专家料反弹延续｜港股收市

隔晚美股高收，港股周五则在重磅科网股重拾升势的带动下，冲高后回落。恒指高开后一度冲高超过400点，惟其后科网股上升乏力，及解禁股尾市持续下挫，拖累市场气氛，恒指升幅收窄，最终全日收报24175点，升144点。大市成交3395亿元，周末将至北水转流出59.95亿元，结束连续流入5日趋势。

恒指尾市乏力 仅升144点收市 全周累升逾800点

恒指高开183点，在科网股拉动下，最多升469点，报24499点，距离24500点关口仅一步之遥，惟高位有沽压，恒指午后升幅反复收窄，最终全日收报24175点，升144点。国指收报8039点，升41点，重返8000关；科指收报4721点，跌9点，跑输大市。

一周计，恒指累升825点；国指累升339点；科指累升222点；三大指数连升两周；阿里巴巴（9988）本周累升17.1%，为本周表现最佳蓝筹股；宁德时代（3750）累跌13.1%，为本周表现最差蓝筹股。

科网走势不一 阿里跌2% 腾讯倒跌2%收市

科网股收市走势不一，阿里巴巴（9988）续强，再升2%,收报110.2元；美团（3690）升0.3%，收报78.7元；京东（9618）扬2.3%，收报110.2元；腾讯（700）倒跌2%收市，报460.2元。

芯片股亦是先升后跌，拖累大市。中芯（981）挫4.7%，收报79.65元，早段曾升4.8%；华虹宏力（1347）大跌8.1%，收报185.5元；ASMP(522)走低4.6%，收报187.9元；英诺赛科（2577）跌6.2%，收报52.75元。

AI半新股解禁魔咒杀到 智谱大跌近2成

AI半新股「解禁必跌」的魔咒姗姗来迟，本周已解禁股份智谱（2513）大跌19.3%，收报1640元；天数智芯（9903）些18.7%，收报482.2元；MINIMAX（100）折让近1成配股，兼发可换股债，合共集资超过160亿元，股价挫9.7%，收报268.6元；另外，下周一解禁新股兆易创新（3986）亦大跌21.1%，收报742.5元；本月底解禁的明略科技（2718）下滑8.7%，收报138元。还有消息传，中国当局一改之前鼓励AI传播的态度，计划收紧对本土AI模型的管控，以应对潜在国安风险。

长征火箭复用飞行 航天概念钧达股份飙升24.2%

长征十号乙运载火箭预计年底前完成一子级火箭复用飞行。港股商业航天概念股午后集体冲高，钧达股份 (2865)飙升24.2%，收报23.2 元，金风科技 (2208)扬8.4%，收报10.58 元；亚太卫星 (1045)升4.3%，收报2.44 元；中航科工 (2357)扬2.8%，收报2.98 元。

两新股表现不一 商汤下周发新模型股价升逾2%

个股方面，两新股首挂，晶合集成(2249)无升跌，收报32.3元；滨化股份(6745)收报2.83元，较招股价3.48元大大跌18.7%，不计手续费，一手蚀650元；

商汤 (020)将于下周正式发布下一代旗舰多模态基座模型U1，Pro。 股价向上2.2%，收报1.41元；

紫金黄金国际（2259）发盈喜，预计今年上半年多赚约1.69倍至约14亿美元，惟股价逆市挫1.4%，收报98.3元。

李泽铭：港股反弹持续性或维持 恒指有望试24900点

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，港股近日累计不少升幅且反弹急，周五出现部分获利了结，导致港股升幅回落，这属于正常现象。他续指，环球加息和通胀预期回落，加上科企巨头Meta否则算力过剩的市场猜测，整体市场情绪已见改善，预期港股反弹持续性短期内维持，恒指走势大机率会在二十日均线与五十日均线之间震荡，对应区间约为23700点至24900点。

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港股今早升逾400点，恒指高开183点后，最多曾升469点，高见24499点。中午收报24476点，升446点或1.86%，成交额1,884.35亿元。科指半日升127点或2.69%，报4858点。

长和（001）大升近7.7%，报70.1元，为半日表现最佳蓝筹。

医药及生科股落镬，石药（1093）升7%；中国生物制药（1177）升6.2%；药明生物（2269）及药明康德（2359）分别升5.5%及6.2%，信达生物（1801）亦升半成。

联想小米齐升逾4%

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）半日升3.6%，报111.9元。联想（992）升4.7%；小米（1810）升4.6%；京东（9618）及百度（9888）齐升约3%；美团（3690）升1.5%。腾讯（700）逆市跌0.5%；网易（9999）亦跌1.4%。

华虹大升7% 中芯升3.9%

晶片股方面，华虹宏力（1347）升7.1%；中芯（981）升近3.9%。

MiniMax配股兼发可换股债，合共集资160亿元，股价半日挫12.3%。智谱 （2513）跌近12%，迅策（3317）亦挫9.3%

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0930：晶片股上扬带动周四美股造好，道指收市升139点或0.27%，报52487点；标指升60点或0.81%，报7543点；纳指升136点或1.3%，报26206点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.56%，报6134点。

美光科技计划至2035年将对美国的投资总额提升至逾2500亿美元，收亦升4.5%。AMD升近6%，博通、Tesla齐升逾3%。Meta倒升逾4%，行政总裁朱克伯格否认公司算力过剩，称发展云业务具商业潜力。

SK海力士ADR周五上市，定价为每份149美元。另外美国商务部长卢特尼克呼吁三星电子及SK海力士加大在美国的存储晶片扩产力度。

百度升3% 阿里升1.8%

港股方面，恒指今早高开183点，开报24213点。科网股普遍上升，联想（992）高开8.8%；百度（9888）升3%；阿里巴巴（9988）升1.8%；京东（9618）升1.7%；腾讯（700）升近0.7%；美团（3690）平开。不过，AI大模型股回吐，智谱 （2513）挫8.9%；MINIMAX （100） 跌5.7%，Minimax宣布折让近一成配股，并发零息可换股债，共筹逾160亿元。

兆易创新料半年多赚1099%

紫金黄金国际（2259）发盈喜，预计今年上半年多赚约169%至约14亿美元，股价高开0.8%。紫金（2899）开市则升逾2.8%。兆易创新（3986）亦预计上半年多赚1099%至约69亿元，今早高开5.2%。

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今早两只新股挂牌，晶合集成（2249）开报36元，较上市价32.3元高出11.4%；滨化股份（6745）开报2.74元，较上市价3.48元低21.2%。

北水动向方面，周四净买入港股98.31亿港元。智谱(2513)、阿里巴巴(9988)、华虹宏力(1347)分别获净买入55.75亿港元、22.05亿港元、12.12亿港元；盈富基金(2800)、腾讯控股(700)分别遭净卖出23.13亿港元、14.34亿港元。