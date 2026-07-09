美股晶片板块造好 纳指升0.7% 美光在美投资规模加码 大升8%

美股半导体板块再度造好，道指早段升不足100点，纳指涨0.7%。

道指报52422点，升74点；标指报7515点，升33点；纳指报26048点，升178点或0.7%。港股夜期亦报23993点，微升16点，较恒指低水37点。

美光投资规模增至2500亿美元

美光科技（MU）大升近8%。美光公布，在美国建厂的投资额从2000亿美元提高至2500亿美元，并延长投资期至2035年，旨在推动在美国本土生产其40%的DRAM记忆体晶片；另外承诺投入最多30亿美元，用于巩固本土半导体供应链。

其他晶片股亦起舞，闪迪（SNDK）及超微公司（AMD）升近7%，英特尔（INTC）升近5%；博通（AVGO）涨2%。

SK海力士ADR据报录7倍认购

SK海力士ADR将于周五登陆美股，据报定价维持为149美元，较韩股收市价高约3.1%，暂已获得超过7倍的认购额。

油价回落1%

随晚美国总统特朗普指出，不再打算寻求与伊朗达成和平协议，美伊军事冲突持续，但油价回落，纽约期油报每桶72.74美元，跌1%。

专家：AI企业盈利抵销中东忧虑

富国银行投资研究所全球实物资产分析师Mason Mendez表示，新冒起的地缘政治风险，或会加剧短期内的避险情绪，但强劲的企业盈利及人工智能持续发展势头，有力继续推动标指迈向该行的年底目标7800点至8000点区间。