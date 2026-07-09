紫金国际盈喜 料半年多赚1.7倍 带挈母企紫金纯利升七成

紫金黄金国际（2259）发盈喜，料今年上半年纯利高达约14亿美元，按年激增约1.69倍。紫金国际的强劲表现亦带挈母公司紫金矿业（2899）发盈喜，紫金矿业上半年纯利料录得391亿元人民币，按年大升约68%。

紫金国际去年收购两金矿贡献盈利

紫金黄金国际表示，上半年业绩增长主要由于期内矿产金产量约27吨，按年增加42%；同时亦因矿产金销售价格按年上涨，以及去年完成交割的两个在产金矿项目实现盈利所带动。

紫金：金市价格波动无阻业务增长

至于紫金矿业表示，虽然上半年金属市场价格震荡波动，行业整体面临多重外部扰动因素，但该公司各项主营业务仍稳步推进，其矿产金产量按年增加15%；同时产品销售价格大幅上升，稀贵金属钼、钨、锡，以及硫精矿、硫酸等产品，利润亦大幅增加。