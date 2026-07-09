粉笔CEO张小龙辞任 曾批「公务员是混吃等死」引风波 上月为失言致歉

内地公务员考试培训公司粉笔（2469）昨日（8日）公布，创办人张小龙因需处理其他个人事务，已辞任执行董事、首席执行官及董事会主席等董事会职务，当日生效，辞任后将不再于该集团担任任何职位。粉笔股价收报0.460元，跌1.1%，今年以来累跌逾77%。

张小龙：诚恳接受批评

张小龙6月在中国人民大学哲学院演讲时言论引发争议，据报他临时将原本围绕内地公务员考试辅导行业主题改为「AI时代的职业生涯规划」，鼓励学生以炒股为就业方向，并发表「考公务员都是混吃等死」等言论。张小龙其后通过粉笔官方帐号发道歉信，承认言行失当，表示责任完全在自己，诚恳接受批评。

粉笔表示，副总裁盛海燕将获委任为执行董事、首席执行官兼董事会主席。盛海燕现时负责图书发行及销售整体管理，2015年2月加入集团，曾担任多间附属公司董事或高级管理层。该公司表示，她对各业务条线及运营体系有全面了解。

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