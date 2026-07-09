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UNIQLO母企首三季纯利升26%创新高 上调全年业绩指引

股市
更新时间：17:49 2026-07-09 HKT
发布时间：17:49 2026-07-09 HKT

UNIQLO母公司迅销（6288）公布，截至今年5月底首三季纯利4,260亿日圆，按年上升25.6%创历来新高。

全年纯利达5000亿日圆 再迎新高

迅销上调全年业绩指引，预计2026财年业绩再创新高，全年收益料达3.97万亿日圆，按年增长16.7%；纯利可望达5,000亿日圆，增长15.5%，主要反映前三季度的强劲业绩表现及第四季度汇率预期的修正。该集团维持末期息每股320日圆，加上中期息320日圆，全年料派息640日圆，按年多派28%。

UNIQLO各区收益及溢利双增长

今年首三季迅销总收入3.07万亿日圆，按年上升17.1%，同样创新高。单计第三季，收入录得1万亿日圆，按年增长22.2%，旗下UNIQLO事业于各个地区皆达成收益及溢利双增长，其中日本UNIQLO第三季度单季收益为2,859亿日圆，按年增长10%；海外UNIQLO季内收益为5,926亿日圆，增长33.8%。

香港短身T恤及Baggy裤畅销

迅销指出，按固定汇率计，上季中国大陆市场录得收益增长及溢利双位数增长，主要由于强化行销措施见效，以及5月气温升高促使夏装需求活跃，推升同店销售净额录得增长。而香港及台湾市场则在包括短身T恤、Baggy茧形牛仔裤等能捕捉顾客需求的商品畅销下，录得收益及溢利皆增长。

至于GU事业分部第三季度收益为971亿日圆，按年增长7.5%，该业务同店销售净额录得按年增长，同时因应持续推动在原料及采购等方面降低成本措施，使毛利率有所改善。


 

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