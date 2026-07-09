东方汇理料亚股下半年表现更佳 港股受惠AI风格轮动 有望跑赢A股

东方汇理资产管理公布最新的中期投资展望 ，预期亚洲股市下半年表现有望优于上半年，对中港股市持中性看多的看法。

东方汇理资产管理投资研究院亚洲高级投资策略师姚远表示， 由于港股对地缘政治、美元走强及美债利率外部冲击敏感性更高；加上港股缺乏足够硬件科技股的支撑；以及港股大型科网股盈利低于预期，因此今年上半年中A股跑赢H股。

外卖价格战退潮 有利科网股

展望下半年，随著AI风格轮动，即从硬件重回软件，以及美元和美债利率转弱、中东局势缓和等利好因素带动下，港股有望于下半年补涨，同时若下半年外卖价格战影响退潮，带来科网股盈利触底反弹，叠加国内政策发力推动经济复苏动能复苏，今年下半年H股具备跑赢A股的潜力，对中港股市持中性看多的看法。

至于整体亚洲股市，姚远说，即使受能源危机冲击，亚洲市场于上半年依然展现出超预期韧性，现时能源价格已出现明显下行，将有助改善亚洲净进口国贸易的条件；加上AI资本开支有助市场延续韧性；以及若美国联储局按兵不动，将缓解新兴市场压力，利好亚洲资产，综上预料下半年亚洲市场表现可望优于上半年。

料储局6个月内维持利率不变

对于美国息口，姚远表示，美联储目前缺乏足够的数据去判断通胀与就业哪方面更需要政策支持，现需持续观望数据；而美联储前期从鸽派转向鹰派主因是油价从70美元飙至120美元，而当前油价已回落至80美元以下，可能将缓解通胀超预期上行压力，为储局缓冲观望窗口，基因上述原因预期未来6个月美国联储局将维持利率不变。

姚远同时强调，若美国接下来的核心通胀保持顽固或就业持续过热，加息风险仍不可忽视。

