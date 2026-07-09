Sector rotation？不如睇睇医药股｜莫灏楠

最近成个半导体sector都出现业绩大升、股价倒跌嘅怪现象。

半导体双雄Samsung同美光（Micron），两间公司交出嘅财报同营运指引明明靓到晕，Samsung季度盈利升19倍、但市场完全唔比面。呢种利好出尽嘅股价反应，通常都代表好消息出货，profit taking。

以往带住成个半导体sector升嘅Nvidia（NVDA）、Marvell（MRVL）同埋传统晶片巨头 Intel（INTC），近期都明显开始脚软。系咪代表牛市要完？又未必需要睇到咁灰。可能都系一次Sector Rotation。当估值咁上下嘅AI硬件股有回调压力，反而系流去金融、软件同医药三个sector。

夹硬炒科技股 风险颇高

传统大型银行同保险股近期默默创出新高或者筑底；市场亦由买hardware开始转向睇应用落地，部分无受到AI影响嘅软件股继续破顶。中港美日韩台都一样受到资金追捧嘅仲有药股。医药股兼具防守性同增长能力，喺科技股波动加剧嘅时候，啲钱就真系走入去避险。

AI硬件股短期内好大机会要入抖气期，呢个时候夹硬去炒底科技股，风险颇高。分散啲个仓，买下其他sector，降低beta都不失为一个选择。

买医药股一向最麻烦就系选股。药股非常难研究，睇到傻都未必明间公司系做乜，最简单就系大包围买ETF。美股医疗保健龙头，可以留意医疗保健ETF（XLV）；如果想部署大中华区生物医药板块，就可以留意易方达生物医药ETF（3186）。

莫灏楠