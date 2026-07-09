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贝恩资本清仓日本记忆体晶片公司铠侠 8年前投资获创纪录回报

股市
更新时间：17:01 2026-07-09 HKT
发布时间：17:01 2026-07-09 HKT

美国私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）已出售其持有的快闪记忆体晶片制造商铠侠（Kioxia，日：285A）的全部股份，并使其获得了创纪录的回报。铠侠今日在日本收市报77,860日圆，升逾8%；若以今年至今计，更累升了646%。

贝恩资本管理合伙人David Gross接受彭博采访时表示，「我们不再持有任何铠侠股份」，又指「这对所有利益相关方来说都非常成功」。不过，贝恩发言人称，其为SK海力士设立的一个特殊目的投资工具仍持有铠侠14%的股份。

分析：消除一个股价拖累因素

报道提到，在2018年的时候，一个由贝恩资本牵头、成员还包括SK海力士的财团斥资180亿美元，买下了这项由东芝剥离出来的内存业务——铠侠。随后数年，铠侠陷入了内存行业的低谷期，但自2024年上市以来，由于AI内存晶片需求激增，铠侠股价一路飙升，成为MSCI已开发市场指数表现最佳的成份股，甚至成为日本市值最高的公司之一。

报道又引述Aizawa证券基金经理Ikuo Mitsui指出，「如此大规模的股份能够出清，说明是有买家的，包括海外机构投资者。」他又指，这消除了铠侠股价的一个拖累因素，因为市场毋须计入贝恩抛售风险了。
 

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