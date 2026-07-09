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智谱配股据报获超额认购 前20大投资者获分配80%股份

股市
更新时间：15:45 2026-07-09 HKT
发布时间：15:45 2026-07-09 HKT

智谱（2513）昨日解禁后随即宣布配股，据彭博引述消息报道，智谱配股获超额认购，包括做多策略的投资者、主权财富基金及现有股东支持，而前20大投资者获分配约80%的配售股份。

升幅一度扩大至逾两成

该股拟配售1,978万股新H股，集资约314亿元，相当于经扩大已发行股本的4.3%，每股配售价1,588元，较上日收市价折让13%。该股开市报1,879元，高开近3%，其后升幅曾扩大至逾两成，高见2,222元；暂报2,006元，续升约一成。

根据公告指出，配售事项所得款项的用途包括：研究与开发投入，培育模型开发研发人才，部署算力资源（包括采购或租赁云端算力服务以及偿还相关前置贷款等），采购相关技术服务，完善算力资源调度体系，支撑本公司自研大模型训练及迭代；加速业务拓展，战略投资及并购；以及优化资本结构，补充日常运营资金及其他一般企业用途。

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