金融市场经历资金大迁徙 「废老股」反迎来春天｜余伟龙

近期全球金融市场正经历一场罕见的资金大迁徙。这场被华尔街称为「大轮动」（The Great Rotation）的现象，标志著过去两年由人工智能（AI）与半导体单一引擎驱动的牛市格局正发生根本性逆转。大量机构资金正以「洗仓式」的速度，从涨幅过大、估值过高的费城半导体成份股中撤出，转而流向表现长期落后的传统产业及部分具备实质获利能力的超大型科技股。

费城半导体指数洗仓式暴跌

费城半导体指数（SOX）在 2024年至2026年初经历了神话式的涨幅，但近期却陷入了灾难式的暴跌。根据最新市场数据，费城半导体指数从高位回落幅度已超过10%至14%，单日市值蒸发规模屡创新高。以2026年6月初的一次典型抛售为例，半导体板块在单一交易日内抹去了超过1.4万亿美元的市值，其中Nvidia一家公司就蒸发了近3,300亿美元。

这波跌势的核心在于估值与现实的脱节。过去市场对AI预期几乎达到了「无脑看涨」的程度，导致半导体设备商与记忆体晶片商（如美光、西部数据）的市盈率被推升至历史极端水平。然而，随著业绩期到来，投资者开始严格检视AI资本支出（Capex）的实际转化率。当市场发现，尽管企业投入了天文数字般的资金购买晶片，但获利方面的爆发式增长尚未普及至所有板块时，高杠杆ETF的连锁抛售便触发了这场洗仓式的崩盘。

传统经济与价值股转势

与半导体板块的惨烈形成鲜明对比的是，长期被市场遗忘的「废老股」正迎来春天，资金正流向泡沫化程度较低的微软（MSFT）、亚马逊 （AMZN）及Meta（META）。

摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，资金正从纯粹的AI题材炒作转向具有强大核心业务支撑的企业。这并非意味著AI趋势的终结，而是市场正告别鸡犬升天的盲目扩张，转向对企业实际获利能力的严格筛选。

投资者应注意3大转变

笔者认为，费城半导体指数的暴跌更像是一场迟来的压力释放。过去几年，半导体板块相对于软件股与传统产业的领先幅度已达到历史极端，这种失衡的状态必然会透过剧烈的价格修正来达成再平衡。

后市上，笔者认为投资者应注意以下3点转变：

1. 从「Beta」转向「Alpha」：过去只要买入半导体ETF就能获利的时代已经结束，未来市场将进入强弱分化的格局，只有能证明AI投入能带来实际营收增长的企业才能重新获得资金青睐。

2. 重视资产负债表：在利率可能维持高位（Higher for Longer）的环境下，具备强大现金流、低债务比例的传统价值股，其防御力将转化为攻击力。

3. 重新配置仓位：传统股票与价值型类股目前的估值仍处于历史合理区间，在资金持续轮动的背景下，这些板块具备更佳的风险回报比率。

总结而言，这波资金大轮动并非牛市的终结，而是市场健康化的必经过程。投资者应避开估值过热的「暴风股」，转向拥抱具备实质基本面支撑的传统「废老股」，方能在这场市场巨震中化险为夷。

余伟龙

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