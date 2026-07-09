北水入场 网易拾级而上｜唐牛午市攻略

经历昨日大升逾700点后，恒指今日半日稍为回吐188点，仍企稳24000点之上，传统科技股只得阿里巴巴（9988）录得升幅，其余都要回吐。反观新经济股就非常热闹，两只解禁股智谱（2513）及天数智芯（9903）齐齐批股，股价先跌后抽高，半日分别升近9%及8%，芯片股亦硬净，中芯（981）及华虹宏力（1347）齐升7%。

下站目标先睇230元

网易（9999）自6月30日正式转为双重上市、北水可同步买货后，股价一直拾级而上，以半日收市价214元计，累升约7.3%。翻查资料，无论上海抑或深圳资金，一直无间断入场，成为股价向上的动力之一，下站目标先睇年初高位230元，中线上望250元。睇好可留意网易call 25156，行使价250.2元，实际杠杆7倍，明年1月到期。

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