立信德豪料新股上市热潮持续 多家A股龙头及高科技企业申港挂牌

会计师事务所立信德豪表示，2025年被各界视为香港新股市场的转捩点，惟真正的新股上市热潮于去年下半年才正式展开。该行指出，自2025年下半年起，A+H股IPO已成为推动本港集资活动的核心动力，并持续占香港新股集资总额逾五成。

半年已有85家公司上市

同时，这一股上市热潮亦吸引了人工智能及高科技企业的关注，甚至部分海外企业亦正积极考虑来港上市的可能性。截至今年6月30日，已有85家公司成功在港上市，集资额约为2,100亿元。



立信德豪董事总经理林鸿恩预期，这股新股上市热潮于2026年下半年及2027年将会持续，主因是多家于去年已提交上市申请的顶尖A股公司，将陆续完成审批并于香港正式挂牌上市。同时，多家龙头A股公司及人工智能与高科技企业最近亦相继递交来港上市申请或公布来港上市计划，持续为市场提供稳健而充足的新股市场动力。

