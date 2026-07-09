港股急弹后 如回调以20日线为支持｜古天后

7月9日，大致多云，有几阵骤雨及雷暴，日间部份时间有阳光。中东局势急转直下，美国与伊朗再爆发军事冲突，侵侵更直言停战告终，并威胁喺霍尔木兹海峡进行针对伊朗封锁。国际油价再急升，纽约期油一度急升8.01%，高见每桶76.08美元，收市报73.52美元仍涨4.37%，重返70美元之上。俗称「恐慌指数」嘅VIX波动指数一度抽高17.23%，达至18.91，其后升幅回顺。美市收市，道指报52348，跌576点或1.09%；标指跌21点或0.28%，报7482；纳指先跌后回升51点或0.2%，报25870。存储股反弹，费城半导体指数回升2.23%，报12574。不过，美伊局势再度紧张，加密货币「一哥」比特币曾跌3.64%，至61,492美元。

重磅股中，Tesla股价收市跌2.2%，Alphabet、微软、IBM跌幅均跌超过1%，亚马逊回吐1%。Nvidia回升3.7%，为表现最强道指成份股，思科涨1.8%，苹果反弹0.9%。SpaceX回吐0.8%，收报148.3美元，跌穿IPO发行价150美元。油价回升，航空股挨沽，美国航空及联合航空股价分别下泻4%及1.6%。能源股则受追捧，液化天然气（LNG）出口商Venture Global股价急升6.8%，康菲石油（ConocoPhillips）涨2.1%。美国运通重挫3.8%，为跌幅最大道指成份股。

美伊破裂令通胀忧虑重燃

高盛策略员Christian Mueller-Glissmann于彭博电视访问中表示，上季人工智能（AI）相关企业嘅业绩有惊喜，推动美股上涨，但相信呢个情况今季难重现，因单凭业绩本身已经唔太可能触发大升市。华尔街资深策略员、Yardeni Research创办人Ed Yardeni于访问中警告，美伊停战协议破裂令通胀忧虑重燃，或迫使联储局加息。

国际货币基金组织（IMF）更新其展望报告，预测今年全球经济增长3%，略低于4月时估算3.1%，并警告降低通胀进展停滞不前，今年全球通胀预测从4.4%上调至4.7%，主要反映能源及食品价格上涨。IMF指出，AI相关发展有助抵消中东冲突影响，环球经济应对战争冲击方面整体上比预期好，目前风险平衡好过3个月前，相信持久和平协议可令环球贸易路线及供应链迅速恢复，因此2027年全球增长预测调升0.2个百分点至3.4%。

联储局于香港时间凌晨公布上月议息纪录，显示少数官员认为有加息理由，但所有官员都支持本次会议维持目前利率区间不变。美国10年期债息曾涨6.9个基点，至4.598厘，对息口较敏感嘅2年期债息升7.1个基点，至4.233厘。美汇指数一度上扬0.26%至101.28，其后回软；日圆回落0.37%至162.71兑每美元。

恒指倘守稳20天线 有条件见24300

港股昨日再度冲高，恒指高开44点见23541全日低位后维持升势，午后一度升至24310高位，其后升势回顺，全日升702点近3%，报收24199，成交额则见3,758亿元。踏入7月份，港股持续反弹，在基金重新进行资产配置下，相对其他市场估值低廉嘅港股，获资金抄底，资金从之前被热捧嘅存储股，投向传统科技股，其中阿里巴巴（9988）急升逾10%，ATMX等重磅股科技股带动大市冲上24000大关，并成功站稳20日线。

虽然期指于夜期时段有所回落，一度重返23900水平之下，主要系美伊关系再度紧张，拖累美股急跌，夜期亦重返24000水平之下，但仍守于20日线约23750-23800水平之上，料此水平将成为短线首个支持。即使港股回踩20天线，如能守其上，料后市仍有条件往上重返30日线约24250-24300，站稳再挑一步挑战50日线约25000水平，亦为日线保力加通道顶部约25072。若然跌穿23750-23800，失守20日线。下一支持为100月线约23550-23600。

古天后