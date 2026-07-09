智谱及Minimax打破「解禁必跌」魔咒 获基投许诺长期持有 未来具染蓝可能性

早前热炒的AI概念半新股解禁期「杀埋身」，然而部分股份表现却打破「解禁必跌」的魔咒，「大模型双雄」智谱（2513）和Minimax（100）的解禁期分别于昨日和将于今日（9日）届满，均有基石投资者许诺长期持有的「定心丸」消息加持。上述两股昨日分别大升13.4%和12%收市后，今早亦分别暂升逾14%及逾3%，报2086元及375.6元。

Minimax今日股份解禁，昨晚宣布获逾八成上市前股东及基石股东明确表态长期看好，将继续持有，表态机构包括Aspex、博裕、IDG、Janchor、Martis Fund等基石投资者，国寿投资、徐汇资本等国资机构，以及阿里、米哈游、云启、明势等早期股东。

至于智谱在基石投资者解禁期前一日，内地官媒央广网亦引述消息报道，获合计持股占本次解禁基石股数的近七成的投资者明确表态长期看好并将继续持有。表态机构包括JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited及凌云光技术等。

分析：有纳入恒指可能性

香港股票分析师协会副主席曾永坚指示，半新股解禁本身确实带来抛压预期，但当前情况特殊，市场正高度博弈智谱、MiniMax纳入恒指的可能性，一旦染蓝将触发被动基金大规模配置，反而为大股东提供最优套现窗口；而智谱已纳入港股通，其交易逻辑更贴近A股炒作模式。因此现时智谱和MiniMax短期上涨本质是「博指数+北水接力」的投机行为，惟若预期落空，上述股份仍可能解禁后下行的压力。

另外，近期摩根大通、高盛等华尔街投行看好其商业化前景，给予智谱、MiniMax等「增持」或「买入」评级。