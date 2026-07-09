恒指半日跌188点 险守两万四关 晶片股反弹 中芯急涨7%｜港股开市

1215：恒指今早低开18点后，虽然一度倒升154点，高见24353点，但其10点15分过后逐渐回落，一度失守两万四点关口，低见23988点，截至中午，亦以近低位收市，报24011点，跌188点或0.78%，成交金额2,040亿元。科指中午报4728点，跌3点或0.06%。

金融股挨沽 友邦建行向下

蓝筹股中，中芯（981）半日升7%，为蓝筹之中最佳，连同阿里（9988）升1.3%及联想（992）升4.7%，力撑大市；不过，金融股挨沽，友邦（1299）半日跌2.6%，建行（939）及汇控（005）分别跌2.3%及1.3%，加上腾讯（700）及美团（3690）回吐1.2%及2.4%，拖累大市向下。

长鑫科技预计7月16日上市

消息面上，外围AI相关股隔晚表现回升之际，长鑫科技亦公布科创板IPO招股意向书，预计7月16日上市，为今年以来A股规模最大IPO，刺激半导体相关股反弹。除了中芯外，芯智（2166）升逾23%、兆易（3986）升逾13%、澜起（6809）升逾8%，华虹宏力（1347）亦升逾6%。此外，今早宣布折让15%配股的天数智芯（9903），亦先跌后升，半日涨近8%至603.5元。

其他焦点股中，智谱（2513）宣布折让约13%配股后，股价仍逆市向上，半日升9%至1,989元；不过，同业Minimax（100）解禁后表现相对失色，今日先升后跌，半日挫逾13%至312.6元。

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0920：中东战火周三（8日）急剧升级，美国总统特朗普宣布美伊停火谅解备忘录「结束」，美军随即对伊朗南部沿海发动第二轮报复性空袭；其后，特朗普今日（9日）搭乘「空军一号」专机返回美国途中对媒体表示，「伊朗刚刚打电话来，他们非常迫切地想要达成一项协议，只是我不知道他们是否还配得上达成协议」。

受消息影响，国际油价周三急涨后，今早再向上，其中纽约期油今早曾升0.91%至74.19美元；布兰特期油则曾升0.94%至78.75美元。金价则向下，现货金价今早曾跌0.22%至4,069美元。

美股三大指数周三个别发展，道指收市跌576点或1.09%，报52348点；标指跌21点或0.28%，报7482点；纳指则先跌后回稳，收市升51点或0.2%，报25870点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三更升2.05%至6101点。

亚太区股市方面，日韩股市反弹，其中日股今早曾升2.18%、韩股更升3.6%；焦点股三星电子（韩：005930）及SK海力士（韩：000660）分别暂升3.6%及逾8%。

港股方面，恒指低开18点，报4181点。重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升2.4%；腾讯（700）升0.04%；美团（3690）跌0.2%；小米（1810）升0.5%，京东（9618）无起跌。

智谱折让13%配股筹314亿

个股消息中，智谱（2513）昨日解禁后，随即宣布配股，拟配售1,978万股新H股，集资约314亿元，相当于经扩大已发行股本的4.3%，每股配售价1,588元，较上日收市价折让13%。该股开市报1,879元，升近3%。

天数智芯折让15%配股

此外，另一方解禁AI半新股天数智芯（9903） 亦宣布配股，拟配售1,485.7万股新H股，集资70.7亿元，相当于经扩大已发行H股及已发行股份总数的5.7%及5.5%，每股配售价476元，较上日收市价折让15%。该股开市报538元，跌近4%。

三环公开发售超购327倍

新股方面，今日有7只股份首挂，其中三环集团（6951）公开发售超购约327倍，一手中签率0.69%；国际配售则超购15.24倍。该股开市报100.3元，无起跌。

珞石机器人开市微升

珞石机器人（3752）公开发售超购约156倍，一手中签率10%；国际配售则超购10.96倍。该股开市报38.02元，升0.05%。

齐云山食品开市升100%

齐云山食品（2797）公开发售超购约1687倍，一手中签率0.09%；国际配售则超购0.51倍。该股开市报16元，升100%。

立讯精密一手中签率100%

立讯精密（2475）公开发售超购2.78倍，一手中签率100%；国际配售则超购8.46倍。该股开市报63.25元，跌0.05%。

鼎泰高科国际配售超购23.5倍

鼎泰高科（1377）公开发售超购约354倍，一手中签率3%；国际配售则超购23.5倍。该股开市报300元，跌13%。

普源精电开市大跌18%

普源精电（537）公开发售超购约356倍，一手中签率8%；国际配售则超购8.17倍。该股开市报37.36元，跌18%。

东方科脉今上市 开市跌近2%

至于推迟至今日上市的东方科脉（1770），公开发售超购约1,067倍，一手中签率3%；国际配售则超购2.69倍。该股开市报77.15元，跌1.9%。

