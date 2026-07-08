美伊冲突升温 道指怨挫700点 油价飙逾6% 夜期低水200点

美伊再度互相袭击后，美国总统特朗普最新表态，美伊临时停火协议已经结束，晚间开市前更宣布，今晚可能再次袭击伊朗,国际油价于亚洲时段急升，消息吓窒市场，加上市场观望即将出炉的联储局议息会议记录内容，该文件是新任主席沃什任内发布的首份记录。美股三大指数早段急跌，道指跌逾700点。港股夜期报23968点，跌67点，较恒指低水231点。

特朗普放话「今晚可能再袭击」 美股三大指数受压

道指跌709点或1.3%，报52216点；标指跌54点或0.7%，报7449点；纳指跌150点或0.6%，报25669点。

油价创6月下旬新高 市场观点分歧

国际油价则急升。布兰特原油期货大涨超过6%，触及79美元水平，创下6月下旬以来新高，WTI原油亦曾升近7%，高见75美元水平。布兰特原油期货和WTI原油最新升逾4%。

Capital.com资深分析师Daniela Hathorn表示，投资者先前对局势降温过于乐观，市场过去几周一直假设冲突会逐渐淡化，但最新的攻击行动提醒了投资者，持久的和平协议仍遥不可及。 不过Panmure Liberum的策略主管Joachim Klement则认为，考虑到11月即将到来的期中选举，美方目前缺乏重新燃起全面战争的动力，预测这波升温可能是暂时性的，双方最终仍会回到谈判桌前。

阿里巴巴美股早段飙9.7% 金龙指数创月中高位

另外，反应中概股表现的纳斯达克金龙指数则扬2.8%，报6142点，创上月中以来高位，阿里巴巴美股延续港股强势，早段抽高9.7%，报107.62美元。