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AI股掀抽水潮 智谱传集资336亿 高IPO规模近7倍

股市
更新时间：19:46 2026-07-08 HKT
发布时间：19:46 2026-07-08 HKT

AI概念半新股在解禁后接连配股，彭博引述销售文件指，智谱（2513）以1588元至1698元，配售约1980万H股，最多集资逾336.2亿元，较上市集资近43.5亿元多逾6.7倍，而配售价较今日收市价1825元，折让近7%至13.%。 智谱是次的配售由中金协调，集资所得将用于研发、加快业务扩张等。智谱今日劲升13.4%，曾高见1918元。

另传天数智芯（9903）正考虑配股，集资至少8亿美元（约62.4亿港元），较上市集资近36.8亿元多近7成，惟讨论仍在进行中，暂未有最终定案。该股今日收报560元，升3.8%。

智谱和天数智芯均在今年1月8日挂牌，基石投资者的禁售承诺最后日期均为本周二。智谱上市价为116.2元，年初至今累飙14.7倍；天数智芯上市价为144.6元， 年初至今累涨近2.9倍。此前，今年1月2日挂牌的壁仞科技（6082）上周日率先公布配股，吸资近70.7亿元。

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