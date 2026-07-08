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传奇投资者预警「美国史上最大泡沫」 料SpaceX崩盘概率达九成 狠批估值令人吃惊

股市
更新时间：17:56 2026-07-08 HKT
发布时间：17:56 2026-07-08 HKT

现年87岁的传奇投资者兼GMO资产管理共同创办人Jeremy Grantham接受外媒访问时警告，AI热潮正形成「美国史上最大投资泡沫」，同时对马斯克（Elon Musk）旗下太空技术开发商SpaceX（SPCX）大泼冷水，预言公司至少有九成概率崩盘，并提出对其估值、太空探索计划及AI能否提高生产力的质疑。SpaceX周二股价大挫6.83%，收报149.47美元。

SpaceX旗下AI产品只算「三流」

报道指出，尽管SpaceX在2025年亏损近60亿美元，仍是全球第七大最有价值的上市公司，其招股文件更估计，整体潜在市场（TAM）达28.5万亿美元，并声称其中高达90%由AI驱动。

Grantham表示，考虑到与竞争对手Anthropic和OpenAI的AI产品相比，SpaceX的产品只能算是「三流」，直言市场预计公司估值「实在令人吃惊」，认为若最终未能实现市场预期AI带来的生产力提升，SpaceX的成长故事将化为乌有。

部份宏大蓝图「完全不可思议」

同时，他亦对公司开采小行星、建造绕地球运行的数据中心及在火星上建立殖民地等宏大蓝图提出质疑，表示这些目标大多被「认真的物理学家」认为是「完全不可思议」。

Grantham以华尔街的「永远淡友」（Permabear）著称，经常对市场做出严峻预测。近年来，即使股市连续多年出现两位数百分比升幅，他亦反复对股市泡沫和股市急剧崩盘发出警告。

他早前曾表示，投资者对AI狂热已推动估值升至与过去市场泡沫相关的水平，并认为市场上许多最大的AI赢家都出现投机过度的迹象，若市场情绪减弱，估值回落到历史正常水平，不排除部分高增长股票跌幅高达70%的可能性。

他亦表示，AI相关股票的全面回调可能不仅限于华尔街，股价下跌可能抑制消费者信心、支出及企业招聘，造成类似经济泡沫破裂后的经济压力。

投资展望方面，Grantham建议减少对美股的依赖，并增加对国际市场的投资，同时建议配置债券和贵金属，例如黄金和白银。

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