港股收升702点远胜韩股 新旧经济股齐涨 北水流向早有端倪 专家：环球资金重投港股

港股新旧经济股同步发力，今日收市大升702点或2.99%，收报24199点。科指升势更凌厉，全日大升223点或4.97%，报4731点。事实上，今日亚太区出现资金轮动，韩国Kospi指数今日大跌逾5%，跌落技术性熊市。有专家向《星岛头条》表示，相信环球资金及北水重投港股传统股，港股今浪或重上25000点水平。

港股今日藉国产AI主题抢攻，据报DeepSeek正开发自有的AI推理晶片，智谱（2513）亦与内地晶片设计公司洽谈，计划为其GLM模型系列打造专属AI处理器。另外，据报中国拟限制境外访问先进国产大模型，或增强国产AI的底气。相反，韩股的三星电子跌6.25%、SK海力士跌5.68%。

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彭博引述Reed Capital的Gerald Gan表示，韩国和台湾由AI主导升势可能显露疲态，「虽然现在还言之过早，但投资者越来越意识到投资组合的集中风险，因此在此时重新平衡风险是合理的」，相反中国股市有极具吸引力的价值机会，是值得重新部署的市场。

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梁杰文：炒AI资金换马传统科企

宏高证券投资经理梁杰文向《星岛头条》表示，相信今日港股大升是资金轮动，重投传统科技股所带动，他说，一些资金之前集中炒AI硬件的资金，由于怕出现泡沬而「食糊」，换马至传统股的拥抱，如腾讯（700）及阿里（9988）。

事实上，资金近期已由早前热炒AI硬件股回流传统股份，在北水资金流早有端倪。例如今日升逾12%的阿里巴巴（9988），在周一（6日）及周二（7日）已连续两日录得北水正流入，分别7.54亿元及9.18亿元。今日上升近4%，一度重上480元的腾讯（700）亦在过去三个交易获北水青睐，上周五（3日）已净入近3亿元，而本周一及周二更分别大幅流入24.9亿元及23.2亿元。此外，多只传统科技股积极回购也是正面讯号，举例腾讯（700）6月份每个交易日都有进行回购，共涉资97.74亿元，较5月份45.13亿元倍增，年内累计回购金额更突破250亿元大关；积弱已久的美团（3690）亦于上月底一连两日斥资近亿元回购。

腾讯阿里近日频录北水净流入

7月2日(周四) 7月3日(周五) 7月6日(周一) 7月7日(周二) 腾讯控股(700) -5.03亿 2.98亿 24.9亿 23.2亿 阿里巴巴(9988) 3.01亿 -2.92亿 7.54亿 9.18亿 智谱(2513) 3.38亿 -2.28亿 6.81亿 2.73亿 中芯国际(981) -6.05亿 -8.03亿 -8.18亿 -10.8亿 华虹宏力(1347) -17.2亿 -9.97亿 2.82亿 -1.54亿 长飞光纤光缆(6869) 1.77亿 -2.9亿 -10.9亿 -12.5亿 建滔积层板(1888) -14.1亿 9.04亿 -10.7亿 -15.6亿

相反，早前热炒的AI硬件股，例如建滔集团（148）、建滔积层板（1888）、长飞光纤光缆（6869）今日均大幅下挫，其实过去几日亦早被北水离弃。例如长飞光纤光缆上周五至周二连续3日录得北水净流出，分别2.9亿、10.9亿及12.5亿元。建滔积层板在周一及周二分别有10.7亿元及15.6亿元的北水净流出，再加上建滔系持续被大股东张国荣家族减持，亦加剧了「聪明钱」出逃。

梁杰文指，投资者早前担心中东局势，担心影响美国通胀急升导致加息，但现在油价回落，市场预期加息的压力稍微舒缓，令投资逻辑一下子逆转，也导致市场重投传统股份，他又预期恒指今浪可挑战25000点水平，但能否再上一层楼，要看能否吸引新资金进入港股。

黄敏硕：限制走资令旧经济股跌凸

王道资本及家族资产管理执行董事黄敏硕表示，今日旧经济股，如内银股、中资电讯股造好亦协助恒指大升。他估计早前内地限制资金外流措施，令这些传统股「跌凸咗」（跌势过度），因此现在有资金重投。另外，他相信传统重磅科技股由于挟淡仓的因素而急升，加上日韩股市近日转弱，踏入下半年有资金回流香港炒一转也不奇。对于恒指前景，他认为可先观望多两日能否企稳，阻力位先看24500点。