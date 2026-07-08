摩根资产对中港市场不太悲观 料内地下半年增财策刺激空间大

摩根资产管理举行第三季市场展望，该行亚太区首席市场策略师许长泰表示，对中港市场不会感到太悲观，预计今年下半年传出的好消息较坏消息多，而上半年则是没有消息。如果以下其中一个条件出现，都会有利科技股，包括中央推出新政策、支持消费，以及内地AI龙头融入生态圈，且具大突破。

刺激方案或十一黄金周落地

他解释，今年中国中央和地方政府的发债规模预算共约16万亿元人民币，而首5个月值使用了5.7万亿元人民币，较去年稍为低一些，皆因能源方面的干扰较大，故今年放慢基建步伐。但此亦意味著中国下半年可以增加财策刺激的空间较大，为中港股市的乐观催化剂，估计中央有机会在政治局会议公布刺激方案，便可于十一黄金周落地。

不过，他点出一个风险为美国和香港AI开发和应用的同行竞争，此视乎投资组合经理的选股能力。另未来3至6个月是观察中国科技股将AI模型融入自身生态圈，能否改善盈利表现。

投资者或调整韩台股市配置

今日港股急升，他认为没有特别明显的触发点，有机会是投资者调整韩台股市的配置，甚至乎削减一些。除了中国市场，近日印尼、印度等上半年跌势严重的市场表现亦稍为「拉回来」，惟预期这些调整是短期。

他提及，若果有市场感兴趣的新股下半年在港挂牌，或吸引资金流入，有机会先配置于存款或被动基金。对于本地新股解禁潮，他指新股解禁会令股价波动，但随后会回归基本面，对于高质素股份，反而是吸引投资者买入。至于内地资金来港近期受到限制，他指内地资金尚有其他渠道投资港股，加上现有亚洲和欧美资金流入本地市场，可能都会以被动方式投资，或投资于恒指。

估计联储局今年不会加息

该行认为，美国联储局加息的迫切性不高，估计今年不会加息，明年将会减息。即使今年加息，时间点将会于9月或中期选举后，而非市场预期的10月，该月份接近中期选举。就美股市场，他建议投资者可多留意工业、消费等与经济增长周期相关的板块。

亚洲市场方面，现时台韩股市的调整是正常和健康，如果AI投资分散轮动的话，中港市场或有望分一杯羹，因为估值和配置较低，以及在亚洲市场中相对稳定。

他提及，不抗拒硬件股，如果韩台股市调整15%，或为尚未投资该市场的投资者提供入场机会，而现持有相关股份的投资者未必急沽，故未来一个季度可观察可否吸纳。不过，从与同事之间的讨论得出外资只是流入整个新兴市场，而单独流入台韩股市的外资数量不多，更有外资在此轮升浪前撤资，故这些市场的本地投资者参与度高，继而推高估值。