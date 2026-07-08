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莎莎首季营业额增23% 港澳中同店销售升30% 拟在港增6至7间新店

股市
更新时间：14:17 2026-07-08 HKT
发布时间：14:17 2026-07-08 HKT

莎莎（178）今午公布，截至今年6月底首季销售数据，总营业额录11.79亿元，按年增长22.9%；其中线下营业额按年增长29.3%至9.92亿元，线上营业额按年跌2.9%至1.87亿元。以地区划分，线下港澳营业额按年增长31%至9亿元；东南亚营业额则按年增15.1%至9,170万元，若以当地货币计算，亦录得按年正增长。该股午后曾报0.93元，升约1%。

集团表示，透过带动美粧潮流，引入市场热捧的品牌，配合全渠道的宣传，带动港澳线下销售、同店销售、每宗交易平均金额、总交易宗数及每宗交易的货品件数全面增长，其中同店销售更按年大幅上升30.1%。

营运160间线下店舖

截至6月底，集团共营运160间线下店舖，并将于本财年上半年在香港开设6至7间新店，以应付消费需求。在160间店舖之中，其中87间位于港澳，包括今年5月扩充营运、总面积高达12,000 呎，位于旺角文华商场的美粧旗舰店，以及今年6月新开张的尖沙咀太平洋大厦分店。

线上销售按年下降2.9%

对于总线上销售按年下降2.9%，集团指主要是因为策略性地减少毛利较低的大宗B2B订单，以预留货品给毛利较高、而且不断增长的线下零售及B2C线上订单，而线上业务的盈利能力，仍然持续提升。
 

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