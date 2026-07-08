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新旧科技股齐发力 食两家茶礼｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:12 2026-07-08 HKT
发布时间：12:12 2026-07-08 HKT

港股今早表现可谓百花齐放，在传统科技股发力下，恒指重上24000点，半日收报24057点，其中阿里巴巴（9988）收复红底股，大升逾8%；腾讯（700）亦有逾3%升幅。

另一边厢，大模型及芯片股表现亦强势，智谱（2513）今日解禁，但在多间机构投资者表态愿意继续持货下，股价先跌后急抽上，半日收报1,899元，与摩根大通最新目标价2,000元近在咫尺；中芯（981）及华虹（1347）在同业上海复旦（1385）盈喜带动下亦上冲，分别升7.6%及8.2%。

在新旧科技股同步造好下，皆大欢喜，本栏维持两边都有货的部署，务求食晒两家茶礼。

易方达港交所科技ETF可留意

易方达港交所科技ETF（3456）上周上市后，走势拾级而上，半日收报8.125元，升3.3%。基金追踪港交所科技100指数，旨在反映市值最大的100只与科技领域主题高度相关、并符合港股通资格的港股表现。追踪行业除了电子商务与云端运算，还包含半导体、金融科技及先进制造业，产业分布更均衡，投资者不妨留意。

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