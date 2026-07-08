瑞为技术首挂曾跌28%后回稳 董事长：专注具身智能 未来有增发计划

面向企业客户提供视觉智能技术和产品瑞为技术（7656）今日挂牌「潜水」，早段曾较上市价21.66元跌近28%，低见15.6元，其后逐步回升，暂报21.14元，跌2.4%，一手200股账面蚀104元。该股香港发售超购3,645.1倍，认购乙组均获发1至2手，国际配售超购2.1倍，集资近6.1亿元。该公司董事长詹东晖透露，公司看好自身未来市值，且有明确的计划，将在半年后会开始第二、第三轮的增发，故未有在是次上市做一个很大规模的融资。

他指出，公司过去10年主要做视觉AI产品，未来10年将会专注于具身智能。虽然现时市场更多制造人型、面向消费者和家庭的具身智能产品，但公司的定位则是面向生产力端，包括工业、跨境物流、工厂等。

海外民航市场远大于内地

他续指，现时公司来自内地市场的收入中，约50%至60%来自向中国民航和机场提供智能化设备，而公司未来3至5年会将这些设备推广至全球机场。从市场规模来看，海外的民航市场一定远远大于内地民航市场。

增加面向生产力新产品

另一方面，公司会增加面向生产力端的新产品，尤其是面向特别场景，如光伏板、风力发电的清洗机器人，此类产品销售主要来自于海外市场，特别是面向人力成本较贵的一些中东、欧美市场。

未来研发投入料增加

他提及，公司业务由视觉智能，转至具身智能领域，在此过程中会在大模型，以及机器人的机械能力手组件持续进行研发投入。公司的研发投入占整个营收将由现时约20%至30%，增至未来3至5年约30%至35%。

他表示，公司冀未来3至5年来自海外收入一定要超越内地收入，公司在是次上市已在港设立子公司，会将其作为海外市场的一个连接点和出口点，另香港有很多非常优秀的大学港，过往亦已与香港大学的一些基层实验室合作，公司会利用香港知名大学的人才，加速提升技术和场面领域创新。

计及瑞为，原本今日有6只新股挂牌，惟现六缺一，余下4只新股暂时股价向好。东方科脉（1770）昨晚突然公布，由于需要额外时间，以敲定分配公告及取得监管机关的批准，故现预期挂牌日将会延迟一日，至明日（周四）。