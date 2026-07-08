恒指午后强势 曾升逾800点 收复两万四关 阿里急涨12% ｜港股开市

1453：港股午后持续强势，一度大升814点，高见24310点；暂报24198点，续升701点或2.99%，升幅为2025年5月12日之后最大。蓝筹股之中，阿里巴巴（9988）升逾12%最强势，小米（1810）亦升近一成，快手（1024）及百度（9888）亦分别升9.2%及7.1%。

有分析指出，内地本土人工智慧模型制造商正在开发自己的晶片，消息提振了人们对中国科技领军企业的信心。

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1230：恒指今早高开44点后，表现持续强势，升幅一度扩大至619点，高见24115点，截至中午收报24057点，收复两万四大关，升560点或2.38%，成交1,883亿元。科指升幅更劲，中午收报4702点，升195点或4.34%。

腾讯半日升3% 联想涨近一成

蓝筹股中，阿里（9988）及腾讯（700）为两大升市功臣，半日分别升逾8%及3%，建行（939）及小米（1810）亦分别升近4%及5.6%，支持大市向上。若单计股价变幅，联想（992）半日更9.5%，为表现最佳蓝筹，中芯（981）亦升7.6%，快手（1024）则反弹6.8%。

消息面上，阿里据报正在对旗下Agent产品线进行系统性整合，以QoderWork为基础底座，融合「悟空」与「MuleRun」的核心能力，升级为一款面向企业生产力场景的AI产品，由钉钉CEO陈宇森统一负责。阿里方面则指，QoderWork、悟空及MuleRun现有产品服务未来将无缝升级，所有用户权益不会受影响。

值得留意的是，除了旧科技股向上之后，早前挨沽的新科技股亦见反弹。其中，智谱（2513）今日解禁，但获多家机构投资者明确表态长期看好及继续持有，股价不跌反升，半日大涨18%至1,899元。

此外，深演智能（2723）升16%、芯碁微装（9630）升逾14%、天数智芯（9903）升11%；壁仞科技（6082）亦升逾7%，而MINIMAX（100）则升2.8%。

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0920：美伊局势再度恶化，美国宣布撤回授权伊朗合法销售石油的60天临时许可证，同时对伊朗发动新一轮军事打击；消息令国际油价应声上涨，其中纽约期油今早曾升2.37%至72.11美元；布兰特期油则曾升2.24%至75.82美元。

美股向下 SpaceX跌穿首日开市价

美股三大指数周二向下，晶片股续低迷，费城半导体指数跌4.65%。道指收市跌130点或0.25%，报52925点；标指跌33点或0.45%，报7503点；纳指跌302点或1.16%，报25818点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦跌0.58%至5978点。

焦点股中，马斯克旗下SpaceX获纳入纳斯达克100指数，股价不升反跌，收市急挫6.83%至149.47美元，并低于6月12日首发交易时的150美元。此外，该股本周正式申请FCC批准其发射并营运一个由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。

韩股一度跌近4%后回稳

亚太股市方面，日股股市今早低开高走，其中日股曾跌1.6%后，暂时跌幅收窄至0.3%；韩股更一度跌近4%，暂倒升0.1%。焦点股三星电子（韩：005930）及SK海力士（韩：000660）分别暂跌1.2%及升3.7%。

港股方面，恒指高开44点，报23541点。蓝筹股之中，联想（992）升4.4%最佳，中生制药（1177）亦升逾3%。

重磅科技股靠稳，阿里巴巴（9988）开市升1.2%；腾讯（700）无起跌；美团（3690）跌0.6%；小米（1810）升1.7%，京东（9618）则升0.9%。

智谱获机构投资者表态持有

个股消息中，智谱（2513）获多家机构投资者明确表态长期看好及继续持有，包括JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited及凌云光技术等，合计持股占本次解禁基石股数近七成。该股开市报1563元，跌2.9%。

基本半导体公开发售超购4,812倍

新股方面，今日有5只股份首挂，其中基本半导体（9971）公开发售超购约4,812倍，一手中签率0.17%；国际配售则超购1.98倍。该股开市报34.12元，升7.9%。

MOMENTA国际配售超购19.31倍

MOMENTA（6880）公开发售超购约413倍，一手中签率5%；国际配售则超购19.31倍。该股开市报301元，升1.8%。

易控智驾股价开市升逾3%

易控智驾（7687）公开发售超购约157倍，一手中签率10%；国际配售则超购9.5倍。该股开市报7687元，升3.5%。

瑞为技术股价开市「潜水」

瑞为技术（7656）公开发售超购约3,645倍，一手中签率3%；国际配售则超购2.08倍。该股开市报18元，跌近17%。

宝盖新材国际配售仅超购0.26倍

宝盖新材（8090）公开发售超购约3,015倍，一手中签率0.5%；国际配售则超购0.26倍。该股开市报6.22元，无起跌。

东方科脉推迟至周四上市

值得留意的是，东方科脉（1770）宣布，由于需要额外时间敲定有关国际配售、香港公开发售申请水平等资料的公告，因此推迟至周四上市，并已取得监管机构批准。

北水动向方面，昨日净买入港股4.97亿元，腾讯（700）、美团（3690）及阿里（9988）分别获净买入23.25亿元、12.41亿元及9.18亿元；而建滔积层板（1888）、长飞光纤（6869）及中芯国际（981）分别遭净卖出15.65亿元、12.46亿元及10.78亿元。

