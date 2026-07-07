SpaceX正式入纳斯达克100指数 美股三大指数早段个别发展

太空探索公司SpaceX今日正式纳入纳斯达克100指数，股价暂报159.11美元，跌0.8%，另获摩根士丹利首予「增持」评级，目标价为300美元。美股三大指数方面，道指早段暂报53238，升182点或0.3%；标指报7530，跌7点或0.1%；纳指报25992，跌128点或0.5%。

大摩解释，SpaceX有近乎垄断的发射经济优势、全球最大的低轨卫星网路，以及快速扩展的AI基础设施业务，另为其中一个少数平台，能够将轨道空间、全球互联互通和运算能力整合在一个基建架构中。该行基本预测，SpaceX收入由今年的450亿美元，增至2030年的3190亿美元，另2040年约3.3万亿美元，主要增长动力来自星舰（Starship）、星链（Starlink）的容量、地面运算和轨道运算。

南韩存储晶片巨头三星电子第二季成绩表未能满足投资者期望，美股存储概念股亦走低。闪迪暂报1613.2美元，跌7.5%，西部数据报538.07美元，跌6.8%，美光科技报918美元，跌6.7%。