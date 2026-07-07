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贝莱德吁聚焦于「AI稀缺性」供应链瓶颈 而非盲目竞猜最终胜出AI模型

股市
更新时间：20:21 2026-07-07 HKT
发布时间：20:21 2026-07-07 HKT

AI发展如火如荼，贝莱德（BlackRock）发表2026年年中全球投资展望指出，AI投资正从大型语言模型迈向「实体AI」，建议投资者聚焦于电力、晶片及数据中心等「AI稀缺性」的供应链瓶颈，而非盲目竞猜最终胜出的AI模型。该行强调，亚洲多国在实体AI价值链中具备庞大优势，呼吁市场打破传统资产类别的标签框架，灵活捕捉区内基建及优质收益等跨领域投资机遇。

投资确信度最高为感测器、电力及冷却系统

贝莱德全球首席投资策略师李薇进一步解释，市场正处于「稀缺与丰饶」的交汇点，虽然有人担忧美股席勒市盈率过高，但该指标建基于「均值回归」的假设。她指出，若AI能推动美国经济从1.9%的历史增长趋势突破至3.4%，传统估值框架将不再适用。该行认为捕捉必然受惠的「稀缺资源」，如感测器、电力及冷却系统，是目前具备最高确信度的投资方向。

另外在「实体AI」的发展趋势下，亚洲市场的角色尤为关键。贝莱德新兴市场股票团队基金经理Prashant Periwal表示，亚洲各国正精准切入AI基建的不同板块 。除了台湾在晶圆代工与先进封装、韩国在记忆体晶片的传统领导地位外，东盟地区正受惠于数据中心及电网基建的扩张需求。而在自动化趋势下，日本与中国则分别在工厂自动化、机器人及工业软件领域扮演核心角色。


除了科技硬件，Periwal亦特别提出印度市场具备极高的投资多元性与防御力。他指出，印度的投资主题不仅涵盖变压器设备及数据中心，更广泛涉及消费升级、可再生能源建设及全球供应链转移，能在单一主题退潮时展现韧性。在整体资产配置上，李薇补充投资者应打破传统股债的「资产类别标签」，例如将基础建设视为横跨AI扩建与能源转型的综合投资，并同时把握全球息率重估带来的持久收益，以优质债息作为理想稳定投资组合。

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