环球资金轮动 美国AI热炒股跌落神坛 调查揭投资者重投旧经济股

过去叱咤美股的「科技七雄」（Magnificent 7或简称「Mag 7」），近月风光不再，走势明显落后大市，有市场人士戏称它们为「Lag 7」（落后七雄），皆因美股炒作资金持续轮动，投资者过去几个月由「科技七雄」转炒半导体硬件股。不过，这轮炒风近日又出现逆转，SanDisk、美光科技，以至韩国的三星及SK海力士连日自高位回落。有调查显示，原来不少投资者已计划沽出半导体股锁定利润，转投传统旧经济股。

今年第二季，美股市场资金纷纷涌入存储晶片等人工智能供应链相关股，费城半导体指数单季大升88%，创下该指数史上最佳季度表现，SanDisk（闪迪）、美光科技期内暴升258%及240%。

城堡证券（Citadel Securities）策略师Scott Rubner指出，半导体板块目前占标普500指数权重已逼近五分之一，较2020年高出约四倍；今年6月散户在半导体期权的日均权利金成交额达约19亿美元，接近历史均值的6倍，且以看涨期权为主，可见散户追捧这类股票的炽热程度。

53%受访者计划沽科技股套现

不过，踏入第三季不足一周，半导体股炒风已出现逆转，SanDisk、美光科技，以至韩国的三星及SK海力士连日自高位回落，三星股价周二（7日）曾跌一成，与SK海力士收市齐跌逾6%。

资金或流向受惠经济复苏行业

有调查发现，市场资金原来已悄然转向。据Markets Pulse（MLIV）在6月22日至7月2日进行的调查，有53%受访者表示，计划在下半年趁科技股升浪套现锁定利润，并增持传统旧经济股，因受访者普遍对半导体相关指数转趋审慎。Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示，随着半导体板块显露获利回吐迹象，资金正流向可望受惠经济复苏的行业，工业股是其中之一。

科技七雄较个别传统股更抵买

不过，亦有分析师建议重投传统科技股，因为以估值而言，现时科技七雄较一些传统股更抵买。汇丰策略师Duncan Toms及Max Kettner的研究显示，七雄目前普遍处于各自十年远期市盈率（PE）的区间下方：英伟达PE接近20倍，处十年低位；Meta的PE约16倍；微软与Google则在24倍左右。至于Costco 、沃尔玛、Monster Beverage等被视为具防守力的传统股，PE分别在43倍、38倍及38倍，反而处于历史区间顶部。

有分析指，这轮科技七雄估值下调，是因为盈利增长跑赢股价，而非盈利倒退。美国宏观研究机构Ned Davis Research的数据显示，七雄相对于标普493指数（即标指剔除七雄后的493只成份股）的相对强度，已跌至低于平均值约三个标准差，是过去11年仅出现过寥寥数次的极端超跌水平。意味著七雄相对大市的跌幅已达到历史上极其罕见的超跌区间，短期大幅跑输其余股票。

传大行提前部署科技七雄反弹

不过有市场人士提醒，这不代表七雄股价已见底，据报对冲基金目前对七雄的持仓已跌至多年低位，情绪依然偏淡，但不少分析认同上半年跌幅最深的微软与Meta现水平具吸引力。事实上，科技七雄今年来股价个别发展，微软股价今年内累挫约22%；Meta在过去半年亦回落约14%。相反，Alphabet逆市上扬约12%，苹果与英伟达同样录得升幅。有传包括美银、大摩、高盛、摩根大通及汇丰等，多家投行的「盘房」已提早部署七雄反弹的操作。