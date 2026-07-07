「ATM」左右恒指命运︱曾渊沧

上周，汇丰（005）股价再创新高，可惜无法带领恒指创新高，恒指离开历史高位还相当远，近一段日子的表现更是令人失望。理由是阿里巴巴（9988）、腾讯（700）、美团（3690）组成的「ATM」组合表现不佳。只有「ATM」反弹，恒指才能有比较显著的升势。过去许多年，我长期看好腾讯，近期也开始看好阿里，只可惜部分股民追求赚快钱，一窝蜂的炒作晶片股与AI股，这些股民钱不够分配，只好卖掉腾讯与阿里。上星期恒指反弹，一个可能的原因是美国的晶片股、AI股下跌，传统股上涨，带动道指创新高，于是香港也有不少资金跟随，撤出AI及晶片股，转到传统股，推高以传统股为主的恒指。

除了汇丰创新高之外，渣打（2888）也同时创新高，汇丰与渣打同时创新高的其中一个理由是利率看升。不过，如果我们留意渣打最新的财务报告，2026年第一季的非利息收入是30.33亿美元，高过28.69亿美元的传统利息收入。与2025年同一季度比较，传统利息收入只增加1%而非利息收入则大增16%。非利息收入是甚么？主要是资产管理。银行已经从传统的吸收存款，然后放贷赚取息差的生意扩展到资产管理，这是利润高而几乎无风险的业务，完全不必担心所谓的坏帐。

资金停泊在港绝对安全

目前，香港已经取代瑞士，成为世界最大的跨境财富管理中心。香港背靠强大的祖国，资金停泊在香港绝对安全，香港也不会像美国及其他西方国家，动不动就以政治理由冻结或扣押。因此，那些经常面对美国制裁的国家，其人民、企业及政府的资金都会考虑前来香港。香港资金来去绝对自由，内地的人民币不能自由兑换，但是人民币只要合法来到香港，这些人民币（CNH）就绝对自由流通与自由兑换。中央政策是要推动人民币走向国际，香港的CNH所扮演的角色非常重要，会不断的快速增加。渣打是老牌英国殖民地银行，在亚洲前英国殖民地有很强的网络，因此也吸引大量亚洲前英国殖民地资金。

前阵子，中国证监会重罚3间香港证券行，指他们非法让内地居民在不必离境的情况下开设香港及海外的证券户口，这个行动也一度使到汇丰与渣打的股价下跌，现在已经全面收复失地，再创新高，这说明中央政府的行为不会影响合法流入香港的内地资金。

曾渊沧