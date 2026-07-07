韩股暴跌曾触发熔断 收市泻近半成 三星2x杠杆产品7747挫16%

三星电子公布上季初步业绩后股价急挫，拖累韩国股市暴泻，Kospi指数一度跌8%触发市场熔断机制，为今年来第6次熔断。

Kospi收市报7656点，跌395点，跌幅4.91%。三星电子股价曾跌一成，收市则跌6.8%；SK海力士收市跌6%。

本港上市的三星及海力士两倍杠杆产品亦急挫，ＸＬ二南三星（7747）收市挫16.4%；ＸＬ二南方海力士（7709）挫15.6%。

强劲盈利属市场普遍预期

三星电子第二季初步财报显示，营业利润89.4万亿韩元，按年飙升19倍；上季收入亦实现倍升，达171万亿韩元。大摩表示，即使在记忆体超级周期及HBM扩大销售支持破纪录季绩，但由于市场预期过度，实际上的影响已被稀释。Petra资本管理管理合伙人Albert Yong指，三星的强劲盈利属市场普遍预期，且在业绩公布前股价已大幅上涨，因此已大致被市场消化。

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