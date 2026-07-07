腾讯减持快手怎部署｜唐牛午市攻略

快手（1024）昨晚发通告，指腾讯（700）减持其股份，涉及股数2.7亿股，持股量由15.68%降至9.37%，不再成为主要股东；根据销售文件，腾讯可套现120亿元。

受惠释放价值消息，腾讯今早一度大升逾6%，高见479.8元，中午收报464.8元，升2.8%。昨日本栏提过嘅腾讯牛67282，在杠杆效应下，一度炒高六成，时间可谓啱啱好。正股短线目标价望实485元，即上次炒作AI agent的高位。

另一边厢快手就冇咁好彩，今早跌幅近一成，连42元关口亦失守，半日大跌9.4%，报41.64元。因减持挨沽固然合理，但最大问题是，腾讯仍持有超过9%股权，何时沽出将成为快手反弹的最大阻力，令后市增添不明朗因素。如果真系睇好可灵AI概念博反弹，只宜用长身call作部署，快手call 27744，行使价58.05元，实际杠杆4倍，明年2月到期。

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