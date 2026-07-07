Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三星上季多赚19倍 市场忧AI热潮难持续  股价挫近7% 

股市
更新时间：10:53 2026-07-07 HKT
发布时间：10:53 2026-07-07 HKT

三星电子（韩：5930）公布，上季利润按年飙升约19倍，初步营业利润89.4万亿韩元（约4,586亿港元），超出市场预期约6%；收入则增长逾一倍，达171万亿韩元。

三星股价今早一度重挫6.77%，报296,500韩元。

报道指出，投资者试图为AI相关的投资及估值寻找合理依据，因此密切关注三星获利表现，公司则预计于本月底前公布完整业绩，包括净利润与各部门详细业绩。

另一方面，全球半导体相关股在早前曾飙升至历史新高，但因市场担忧竞争加剧、产能过剩及数千亿美元的投资计划能否带来回报，股价出现震荡，包括英伟达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋及OpenAI营运总监Brad Lightcap等高管均曾警告，记忆体晶片短缺是AI发展的关键瓶颈。

可能要求客户接受涨价

分析师预期，短缺情况将至少持续至2027年，令三星及其竞争对手SK海力士及美光得到巨大定价空间，据汇丰银行数据显示，DRAM售价在4月至6月期间较上季涨逾40%，而NAND价格更飙升逾50%。CLSA证券南韩研究主管Sanjeev Rana表示，三家公司正试图向伺服器客户出货更多产品，并指出三星可能要求客户接受大幅涨价。

此外，据市场研究机构Counterpoint预测，三家晶片制造商在6月当季的平均营业利润率趋势约在75%至80%之间，总监Tom Kang指出，第二季末的记忆体价格涨幅与季初相比更为剧烈，并认为涨幅在未来几季亦会持续下去，「市场没有充分理解这些数据多么出色」。

不过，该机构亦在另一份报告中指出，高利润可能会引发市场对制造商过度获利的担忧，若情况持续，甚至可能导致监管压力。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
6小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
14小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
42分钟前
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
足球世界
5小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
21小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
13小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
2026-07-06 11:44 HKT
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
19小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
3小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
16小时前