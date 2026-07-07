三星上季多赚19倍 市场忧AI热潮难持续  股价挫近7% 

三星电子（韩：5930）公布，上季利润按年飙升约19倍，初步营业利润89.4万亿韩元（约4,586亿港元），超出市场预期约6%；收入则增长逾一倍，达171万亿韩元。

三星股价今早一度重挫6.77%，报296,500韩元。

报道指出，投资者试图为AI相关的投资及估值寻找合理依据，因此密切关注三星获利表现，公司则预计于本月底前公布完整业绩，包括净利润与各部门详细业绩。

另一方面，全球半导体相关股在早前曾飙升至历史新高，但因市场担忧竞争加剧、产能过剩及数千亿美元的投资计划能否带来回报，股价出现震荡，包括英伟达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋及OpenAI营运总监Brad Lightcap等高管均曾警告，记忆体晶片短缺是AI发展的关键瓶颈。

可能要求客户接受涨价

分析师预期，短缺情况将至少持续至2027年，令三星及其竞争对手SK海力士及美光得到巨大定价空间，据汇丰银行数据显示，DRAM售价在4月至6月期间较上季涨逾40%，而NAND价格更飙升逾50%。CLSA证券南韩研究主管Sanjeev Rana表示，三家公司正试图向伺服器客户出货更多产品，并指出三星可能要求客户接受大幅涨价。

此外，据市场研究机构Counterpoint预测，三家晶片制造商在6月当季的平均营业利润率趋势约在75%至80%之间，总监Tom Kang指出，第二季末的记忆体价格涨幅与季初相比更为剧烈，并认为涨幅在未来几季亦会持续下去，「市场没有充分理解这些数据多么出色」。

不过，该机构亦在另一份报告中指出，高利润可能会引发市场对制造商过度获利的担忧，若情况持续，甚至可能导致监管压力。