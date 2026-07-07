渣打改革进入收成期｜林小珍

港股上半年受到美伊战事推高国际油价，加上减息预期降温拖累，重磅股走弱，恒指半年累计跌2,749点，跌幅超过一成，大幅跑输其他主要市场。不过股份表现参差，既有当时得令嘅AI概念股，亦有一沉百踩的传统科网股，但都有股份凭住紥实的业务表现，半年来稳步上扬，渣打集团(2888) 就是其中之一。

记得去年底与管理层聚餐的时候，听过管理层讲解业务策略，已经判断渣打股价200元在望，岂料股价表现有过之而无不及。渣打集团股价由年初184元水平起步，二月初已经首度突破200元大关，之后虽然一度受到财务总监杜智高过档私募基金 Apollo，以及美伊战事开打，市场忧虑渣打业务重心之一的中东市场表现会受影响，股价一度回落到160元以下。

不过，短暂的不明朗因素，反而造就了入市良机，股价很快就反弹至190元水平。四月底，集团交出亮丽的首季度业绩，税前基本溢利按年增长16%，至24.5亿美元，市场原先只是预期有温和增长，至21.44亿美元。业绩靓爆镜，股价亦反映市场对集团的信心，不但再次突破200元大关，更屡创新高，上星期五高见221.4元。

增长同时严控风险

上星期再次有机会与渣打集团国际业务总裁洪丕正(Benjamin)以及一众管理层聚餐，仔细拆解集团的首季度业绩，就会发现业务增长基础相当稳固，经营收入增长9%，至59亿美元的新高，主要是靠较少受息口波动影响的非利息收入增长16% 所带动。当中，在投资产品和银行保险业务推动下，财富管理业务收入急升三成二，创季度新高；环球银行业务收入都增长一成九。

值得留意的是，集团在风险管理方面的功夫亦做到足，为防范中东冲突的影响，首季作出一般性额外拨加1.9亿美元拨备。在信贷减值支出显著上升至2.96亿美元的情况下，业绩仍然创新高，难怪得到投资者以行动支持。

银行业普遍采用撇除商誉及无形资产计算的有形股东权益回报率(RoTE)作为衡量盈利能力的指标。渣打首季RoTE达到17.4%，按年大增260个基点。集团由2015年开始重新定为，到2020年落实战略执行，成功将RoTE由负转正，并稳定上升。由上年度开始，集团预料会进入复合增长的阶段，可谓是改革的收成期。去年RoTE已达到11.9%，集团的指引是2028年RoTE高于15%，2030年约18%，2026年首季已经为这些目标迎来好开始。

股本回报目标具策略支撑

集团定出的RoTE目标，并非凭空设定，而是有不同的业务和财务指标所支撑，包括2025至2028年收入年复合增长率(CAGR)要达到5至7%；控制成本收入比率在2028年维持于大约57%；跨周期贷款损失率控制于30至35基点；一级资本(CET1)充足率保持13至14%；以及保持派息比率不低于30%，同时每股股息持续增长。

Benjamin在聚会上亦强调，会继续投入资源在客户新需求而衍生的增长机遇，包括横跨高增长市场的独特网络；数字金融的能力；发起、设计和分销稀缺资产的能力；利用本地专业能力为客户连接全球市场；以及将本地洞见结合跨境方案的能力。

以目前环球银行股的股价对有形资产净值(P/TNAV)相对于RoTE的比率，渣打股价目前仍然略为偏低，意思即是以渣打目前到2028年RoTE维持在15%以上，应该享有更高估值，股价有条件跑赢业务增长率。

林小珍