港股反弹持续 极短线超卖或要抖气｜古天后

7月7日，大致多云，间中有骤雨及强烈狂风雷暴，雨势有时颇大。美股周一假期后复市，科技股反弹带动市场回升，道指再创即市及收市历史新高，收市首次跨越5.3万点水平。虽然道指早段低开曾跌251点，但收市倒升155点或0.29%，报53055点；标指反弹54点或0.72%，报7537点；纳指升288点或1.12%，报26121点。

分析师料晶片股遭换马

重磅股中，SpaceX由7月7日开始纳入纳指100成份股，但周一股价由升转跌1%收市；Tesla急升6.7%，Nvidia升0.4%。彭博报道，博通(Broadcom)与苹果公司扩大合作至2031年，博通股价抽高3.7%；微软回吐1%，集团将裁员4800人，占员工总数的2.1%；本次裁员中，Xbox游戏部门被削减20%雇员人数。波音升3.6%，为表现最强道指成份股；药股默克(Merck)逆市跌2.2%，为跌幅最大道指成份股。费城半导体指数自上月高位回落近14%，摩根士丹利策略员威尔逊预期美股短期仍受压，指投资者正抛售上半年表现最强嘅晶片股，换马至落后超大规模云端厂商(Hyperscalers)等股份，提到微软、亚马逊及Meta喺人工智能(AI)相关股份较吸引，因核心业务表现仍强劲。汇丰首席多元资产策略师Max Kettner唱好超大规模云端厂商股份，呢类股份喺5月、6月遭过度抛售，相信喺7月、8月将回升，相关公司投资数以千亿计美元喺AI基建后仍能赚取利润。

美国10年期债息曾跌2.98个基点，至4.4534厘。美汇指数一度上扬0.29%至101.15，高盛下调日圆预测，日圆回落0.68%至162.43兑每美元。美国总统特朗普又出口术，自己已成为加密货币忠实拥趸，加密货币「一哥」比特币一度转升4.3%，至63935美元。

先挑战20日线23866点

港股昨日延续上周反弹之势，恒生指数高开54点后，一度转跌120点见23229点低位，刚好守住10日线23219点再度回升，盘中曾升336点至23686点高位，全日升势回顺升266点，连升三个交易日，报收23616点，北水录得净流入逾百亿元。随著下半年资金重新进行配置，有资金由热炒AI及存储股流入至传统科技平台股及医药股，带动恒指回升，而港股亦于22500点关键支持水平暂见支持，加上超卖反弹，港股展开反弹。由5月高位26844点回落至6月22518点低位计算，港股累跌逾4000点，若以黄金比反弹0.382计算，本轮反弹目标为24170点，如反弹0.5计算，则可见24681点，刚好30日线24392点及20月线24309点落在此两反弹阻力之间。料港股有望先挑战20日线，现处于23866点，企稳此关，则有望再挑战24000点心理关口及黄金比0.382即约24200点水平。

过港股要完全扭转跌势，则需要于23800-24200点之间从近建立平台，再站上20个月线24300及逐步收复50日线重返25000点水平之上，方有望再展开另一升浪。

古天后