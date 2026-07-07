恒指先升后跌119点 腾讯美团领涨 快手插12% 专家指信心未稳｜港股收市

大摩指半导体股上升动能正在减弱，加上美媒引述美国官员指伊朗军方向通过霍尔木兹海峡的商船，发射至少两枚导弹。亚太主要股市偏软，恒指曾转升204点后回落，终收报23496点，跌119点，止步连升3日，大市成交额3197亿元。

恒指低开47点，早段曾转升204点，高见23820点，惟沽压再临，午后曾跌218点，见低位23398点，终收报23496点，跌119点，止步连升3日。国指收报7770点，跌42点。科指收报4507点，跌34点或0.8%。

日韩台股市领跌亚太区股市

内地股市走低，上证指数收报3990点，跌51点或1.3%；深成指报15225点，跌191点或1.2%；创业板指数报3911点，跌36点或0.9%。亚太区股市方面，日韩台股市领跌，韩国股市再触发熔断机制，韩国综合指数收报7656点，跌395点或4.9%，皆因南韩存储晶片巨头三星电子第二季经营利润按年升18倍，但仍未能满足投资者期望，股价曾最多挫逾10.6%，终收市跌8%；SK海力士（SK Hynix）跌6.5%。日经指数收报68256点，跌1480点或2.1%。台湾加权指数报45479点，跌1077点或2.3%。

彭博引述大摩首席美股分析师Michael Wilson指，半导体板块的上涨动能正在减弱，因为投资者转向包括人工智能企业在内的落后者，又预计超大规模云端服务供应商现已稳定下来。

腾讯沽快手 快手泻12%

腾讯（700）参与快手（1024）旗下可灵AI的融资计划，但随即沽出近2.73亿股快手B类股份，套现约121.6亿元。事成后，腾讯不再是快手主要股东，持股降至9.37%。快手最多泻13%，终收报40.46元，跌12%，为表现最差的三大指数成份股。腾讯则全日向好，收报461.2元，升2%。

美团（3690）正式将万亿参数大模型LongCat-2.0开源，收报78.35元，升4.5%，为表现最好的恒指和国指成份股。智谱（2513）为表现最好科指成份股，收报1610元，升5.2%，其澄清A股发行相关的辅导工作已经完成，而非有媒体报道的撤回，更指该等报道陈述失实，所描述事件不符合实际情况，并存在恶意炒作之嫌。

同仁堂医养首挂潜水39% 毛记葵涌配股升17.8%

卷土重来的同仁堂医养（2667）承接暗盘跌势，首挂全日「潜水」，较定价5.5元最多低45.3%，收报3.35元，跌39.1%，一手500股帐面蚀1075元。

蓝筹股方面，汇控（005）报153.3元，升0.9%；港交所（388）报375.8元，跌0.2%。个别股份方面，毛记葵涌（1716）折让近两成配股集资，收报6.28元，升17.8%。

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，「港股一升，投资者便急急脚（沽货）」，反映市场欠缺信心，预计港股将会艰辛反弹、底部挣扎，短期于23000至23800点徘徊。他提及，半导体研调机构SemiAnalysis早前指Nvidia容纳Rubin Ultra晶片的Kyber机架式架构延迟发布，此会影响Nvidia上游企业的业务和股价。不过，Nvidia最新澄清公司产品路线图不变。

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恒指今早走势反复，低开47点后一度转升204点，高见23820点再掉头向下，临近中午最多跌130点，中午收市跌98点或0.42%，报23517点；成交额1,870.37亿元。科指半日跌12点或0.28%，报4528点。

遭腾讯（700）减持的快手（1024）半日大跌9.4%，报41.64元，为表现最差蓝筹。至于腾讯今早曾升逾6%，中午收报464.8元，升2.8%。

智谱否认撤回A股辅导备案

美团（3690）今早曾升近9%，中午收市仍升4.3%，据报该公司近日正式开源万亿参数大模型LongCat-2.0。联想（992）升2.6%；阿里巴巴（9988）升近1%；小米（1810）升近0.7%；京东（9618）则跌1.4%。

智谱（2513）升近半成，该公司否认已撤回建议的首次公开发行A股辅导备案，斥有媒体存在恶意炒作。

汇丰（005）再破顶，今早曾高见154.4元，中午收报152.9元，升0.59%；渣打集团（2888）半日升1.5%。

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0930：美股道指再创即市及收市历史新高，收升155点或0.29%，报53055点，首次在53000点之上收市。标指升54点或0.73%，报7537点；纳指升388点或1.12%，报26121点；反映中国概念股表现的金龙指数升1.71%，报6013点。

SpaceX周二开市前纳入纳指100，周一股价由升转跌近1%；Tesla则急升6.7%。据报博通与苹果公司扩大合作至2031年，博通股价升3.7%，苹果升1.3%。微软跌近1%，该企将裁员4800人，占员工总数的2.1%。戴尔升逾4%，该公司向对「特朗普帐户」（Trump Accounts）项目的捐款，获特朗普发文称赞。

腾讯减持快手 不再为主要股东

恒指低开47点，开报23568点。快手（1024）遭腾讯（700）减持，股价低开5.9%；腾讯则升1.5%。快手发公告，确认被腾讯（700）于昨日（6日）透过场外大宗交易方式，出售向若干买方出售合共近2.72亿股B类股份。出售事项完成后，腾讯持股比例将由约15.68%下降至9.37%，并不再为快手主要股东，但腾讯表示对快手长远发展前景有信心，继续维持双方战略合作。

其余科网股个别发展，百度（9888）升1.17%；美团（3690）升0.6%；阿里巴巴（9988）升0.2%；小米（1810）升0.08%；京东（9618）跌0.37%；网易（9999）跌1.7%。

同仁堂医养首挂挫13%

毛记葵涌（1716）高开14.4%，该公司宣布计划配售最多5,400万股新股份，配售价每股4.28元，较上日收市价5.33元折让约19.7%，所得净额料约2.29亿元，拟用于建立及发展计划中的新环保及可持续发展业务、拓展现有媒体业务的产品及服务范围。

新股方面，同仁堂医养（2667）开报4.76元，较上市价5.5元低13.4%。

北水动向方面，周一净买入港股205.28亿港元。盈富基金(2800)、腾讯(700)、恒生中国企业(2828)分别获净买入68.68亿港元、24.93亿港元、9.64亿港元；长飞光纤光缆(6869)、建滔积层板(1888)、建滔集团(148)分别遭净卖出10.88亿港元、10.68亿港元、8.54亿港元。