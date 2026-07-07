恒指低开47点 快手挫6% 腾讯升1.5% 毛记葵涌配股拓环保业务升14%｜港股开市

美股道指再创即市及收市历史新高，收升155点或0.29%，报53055点，首次在53000点之上收市。标指升54点或0.73%，报7537点；纳指升388点或1.12%，报26121点；反映中国概念股表现的金龙指数升1.71%，报6013点。

SpaceX周二开市前纳入纳指100，周一股价由升转跌近1%；Tesla则急升6.7%。据报博通与苹果公司扩大合作至2031年，博通股价升3.7%，苹果升1.3%。微软跌近1%，该企将裁员4800人，占员工总数的2.1%。戴尔升逾4%，该公司向对「特朗普帐户」（Trump Accounts）项目的捐款，获特朗普发文称赞。

腾讯减持快手 不再为主要股东

恒指低开47点，开报23568点。快手（1024）遭腾讯（700）减持，股价低开5.9%；腾讯则升1.5%。快手发公告，确认被腾讯（700）于昨日（6日）透过场外大宗交易方式，出售向若干买方出售合共近2.72亿股B类股份。出售事项完成后，腾讯持股比例将由约15.68%下降至9.37%，并不再为快手主要股东，但腾讯表示对快手长远发展前景有信心，继续维持双方战略合作。

其余科网股个别发展，百度（9888）升1.17%；美团（3690）升0.6%；阿里巴巴（9988）升0.2%；小米（1810）升0.08%；京东（9618）跌0.37%；网易（9999）跌1.7%。

同仁堂医养首挂挫13%

毛记葵涌（1716）高开14.4%，该公司宣布计划配售最多5,400万股新股份，配售价每股4.28元，较上日收市价5.33元折让约19.7%，所得净额料约2.29亿元，拟用于建立及发展计划中的新环保及可持续发展业务、拓展现有媒体业务的产品及服务范围。

新股方面，同仁堂医养（2667）开报4.76元，较上市价5.5元低13.4%。

北水动向方面，周一净买入港股205.28亿港元。盈富基金(2800)、腾讯(700)、恒生中国企业(2828)分别获净买入68.68亿港元、24.93亿港元、9.64亿港元；长飞光纤光缆(6869)、建滔积层板(1888)、建滔集团(148)分别遭净卖出10.88亿港元、10.68亿港元、8.54亿港元。