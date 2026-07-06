美股假后整固 道指冲上53000点新高后倒跌 纳指升近1% AMD涨8%

美股假后复市，于高位整固，道指一度冲穿53000点历史新高后倒跌。

道指一度高见53052点，暂报52755点，跌145点；标指报7512点，升29点；纳指报26065点，升233点或0.9%。

SpaceX将纳入纳指100指数 与Tesla齐升2%

明星科技股个别发展，SpaceX（SPCX）周二将纳入纳斯达克100指数，升2%，同系的特斯拉（TSLA）亦升2%。Meta（META）升不足1%；微软（MSFT）跌逾1%。

半导体股回勇，超微公司（AMD）大涨8%；闪迪（SNDK）升4%。博通（AVGO）与苹果（AAPL）延长合作协议至2031年，博通升6%，苹果几乎无升跌。

专家：资金轮动 抵销半导体股调整

Fundstrat技术策略主管Mark Newton指出，美股正在板块轮动，不少金融、医疗保健及工业股均创下历史新高，对市况属重大利好讯号，足以抵销AI板块近期回落的影响，并未对指数造成明显打击。