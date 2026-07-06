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腾讯减持快手最多套现121亿元 早前入股可灵AI

股市
更新时间：20:36 2026-07-06 HKT
发布时间：20:36 2026-07-06 HKT

腾讯（700）早前参与快手（1024）旗下可灵AI的融资计划，但最新传出沽快手。彭博引述一个交易条款显示，腾讯拟通过大宗交易，出售约2.73亿股B类股份快手或7.5％股权，售价介乎43.15元至44.53元，较周一收市价46元折让3.2%至6.2%，最多套现约121.6亿元。

根据联交所的股权披露显示，于2025年7月4日，腾讯持有近6.8亿股或18.96%快手。即事成后，腾讯仍持有逾4亿股或约11.5%快手。在是次售股后，腾讯持有的余下快手股份设有90天禁售期，高盛和摩根士丹利负责安排此次售股交易。快手年初至今股价累跌27.3%。

快手上周四公布，建议重组旗下可灵AI，包括引入外部融资，与腾讯、阿里巴巴（9988）、百度（9888）等订立增资协议，最多集资204.47亿元人民币，预期对应估值约150亿美元（约1170亿港元）。

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